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«Кто ответит за пустые обещания?»

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  • 20.08.2019, 15:22
«Кто ответит за пустые обещания?»

Жители поселка под Дзержинском плавают по дорогам на лодках.

О микрорайоне Макавчицы, называемом в народе белорусской Венецией, СМИ уже писали. Открытые водопроводные колодцы, лужи вместо дорог и непролазная грязь на фоне равнодушия представителей исполнительной власти - это все о Макавчицах. Тогда, около года назад, жителей микрорайона и журналистов "кормили" обещаниями, что все проблемы вскорости будут решены. Все это время люди были с редакцией ABW.BY на связи. Итак, что же изменилось?

Что местные чиновники умеют делать действительно хорошо, так это обещать. После нашей публикации измученным борьбой за наличие хоть каких-нибудь дорог жителям микрорайона Макавчицы разве что золотые горы не сулили. Хотите дороги? Будут вам дороги! Люков нет? Вот-вот поставим, ждите! К слову, сделать дороги микрорайона пригодными к использованию обещали еще к июню 2018 года.

Справедливости ради отметим: зияющие дыры на месте водопроводных колодцев действительно закрыли… Бетонными плитами. "Грани у этих плит очень острые, - подмечают местные жители. - Если о такую споткнешься, мало не покажется".

Более того, в бюджете ЖКХ нашлись даже средства на установку железных люков. Правда, не везде. Но и здесь не обошлось без эксцессов: под люком на пересечении улиц Парковой и Бурака просел пласт земли, а рядом торчит из бетона железная арматура.

Просьбы жильцов исправить недоработку остаются без ответа: на сайте 115.бел заявка висит в работе с мая 2019 года.

С дорогами оказалось сложнее. Сделать дороги на такой большой территории - не мороженое купить, на это нужны немалые средства. То, что дороги "вроде как" были сделаны и даже сданы, реального положения дел не меняет: нормального дорожного покрытия в Макавчицах по существу нет.

Причем такая картина наблюдается круглогодично, за исключением разве что сильных морозов зимой и жарких дней, которыми лето особо не балует.

Но стоит пройти первому дождю - и Макавчицы плывут. Иногда в прямом смысле:

Чиновники меж тем рассылают по нижестоящим инстанциям письма: будет сделано, мол. Однако воз и ныне там.

Перчинки в эту историю добавляет тот факт, что заместитель председателя Дзержинского райисполкома Николай Жибуль, до которого жители Макавчиц не могли достучаться уже несколько лет, давеча был задержан. Об этом сообщает БелТА.

Напомним: с Николаем Жибулем жители микрорайона уже несколько лет спорили из-за дорог. Однако после ряда обещаний заместитель председателя счел работы по приведению дорожного покрытия в порядок нецелесообразными.

По имеющейся у следствия информации, чиновник был замешан в систематическом получении незаконных вознаграждений и лоббировании интересов некоей коммерческой организации, название которой пока не разглашается. В отношении задержанного Следственным управлением УСК по Минской области по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК РБ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом зампредседателя, судя по информации на сайте исполкома, с должности не снят. Правда, обязанности его, как сообщили в приемной, исполняет другой заместитель председателя - Андрей Атрушкевич. Нам даже продиктовали номер его личной приемной. Трубку там, впрочем, все равно не снимают, так что пообщаться с и.о. зампредседателя не представилось возможным.

Люди пребывают в отчаянии: "Гарантийный срок на дороги - пять лет. Никто ничего не делает, получаем лишь отписки. Пока еще есть время, а когда срок истечет, что потом? В плане-то все было красиво: и дороги должны были быть, и тротуары, и даже бордюры".

"Попилили "мани", - грустят жители Макавчиц в местном чате, надувая лодки в тихом унынии.

Ну а служба 115.бел и вовсе ушла в глухое отрицание проблемы: затопление не выявлено - и все тут.

Как скоро, интересно, дело дойдет до того, что не выявлено будет не только затопление, но и люди, раз за разом поднимающие эту проблему?


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