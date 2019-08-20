Солидарность и публичность – главное оружие против мафии, захватившей государство Михаил Ходорковский

20.08.2019, 15:26

Михаил Ходорковский

В путинской России Егор Жуков был обречен стать героем.

В России уже две недели находится в СИЗО Егор Жуков – блогер и один из лучших студентов Вышки. Ему вменяют статью 212 ч. 2 УК РФ об участии в «массовых беспорядках».

Несмотря на то, что вина Егора не доказана (как и нет доказательств того, что были массовые беспорядки), несмотря на характеристики и поручительства, суд избрал в отношении четверокурсника самую строгую меру пресечения, оставив его под арестом до 27 сентября.

Молодому человеку, ничего не желающему, кроме как быть полезным своей стране, грозит до восьми лет лишения свободы.

В путинской России Егор Жуков был обречен стать героем. Этому режиму не нужны умные. Им не нужны честные. Им не нужны порядочные. Такие, как Егор Жуков. Такие, как те, кто выходят сегодня на улицы бороться за справедливость. Потому что таких – они боятся.

Им страшны студенты, задающие вопросы о будущем и настоящем страны, в которой они живут.

Они боятся блогеров, не дающих скрыть за официальной пропагандой правду о том, что происходит в России и о сути режима.

Их пугает любой человек, знающий, что такое достоинство.

То, что им надо от нынешней молодежи – послушание и молчаливое согласие на равнодушие, невмешательство в разграбление страны. Взамен – шашлыки, концерт Филиппа Киркорова и бесплатная путевка на Селигер. В качестве будущего эти люди предлагают идеал своего прошлого.

В путинской России оказаться в тюрьме может каждый. Ни один родитель в нашей стране не может быть спокоен за будущее своего ребенка, если он вырос мыслящим, принципиальным и честным.

Когда режим аморален, системе не важно, на какое идти преступление – подбросить наркотики или статью об организации массовых беспорядков.

Носить передачи друзьям или уезжать из страны – перспектива для тех, кого минует тюрьма. Защищая Егора Жукова, каждый из нас защищает себя и будущее своей страны.

С преступной властью можно и нужно бороться. Сила студентов во все времена и во всех странах мира – в солидарности. Такому человеку, как Егор Жуков не нужны жалость или сочувствие. Но совершенно необходимы солидарность и поддержка таких же честных и неравнодушных людей, как он.

Солидарность и публичность – главное оружие против мафии, захватившей государство.

Это нужно не только ради Егора. Это нужно ради себя.

Михаил Ходорковский, «Фейсбук»