Бизнесмен объяснил, почему на селе нагло «воруют все» 1 20.08.2019, 15:55

Чиновник заинтересован не в развитии, а в непрерывном обеспечении его жизни.

Консультант по управлению и развитию Геннадий Терпиловский высказался «На Примусе» о том, почему в сельском хозяйстве процветает воровство, и что мешает рыбной отрасли стать прибыльной, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, во время визита в Костюковичи Александр Лукашенко признался, что ему стыдно за то, что на селе «воруют все, начиная от дизельного топлива и бензина».

— Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем, — пообещал Лукашенко.

— Потому что свое. Колхоз — это кооператив, значит, там все мое, все общее. Они свое и берут.

Затронул бизнесмен и рыбную отрасль, производство которой потребовал удвоить Лукашенко.

— Это опять государственный проект. Ведь не спонсировали развитие частного рыбопроизводства.

Терпиловский привел историю, которую рассказал ему хозяин одного бизнеса в Норвегии.

— На острове, который находится на полном самообеспечении, он спросил людей: «Ветряки поставили. Они не шумят?» — «Шумят государственные, а частные — нет. Это больше похоже на шелест денег».

Он отметил, что на развитие рыбной отрасли расходуют деньги бюджета, то есть деньги налогоплательщиков.

— Главным стейкхолдером является народ, который платит налоги, но у него про это никто не спрашивает. Вместо тех, кто платит, появляются распорядители чужого. ...Как распределяется цепочка этих денег, пока доходит до места, мы не знаем. Никто не знает, кроме них. И то, как распределяются потом результаты, мы не знаем.

На что обращают внимание при создании рыбного хозяйства? Закладываются ли издержки — то, что эту рыбу будут воровать жители всех соседних деревень, потому что все общее, все мое. И опять-таки, нет человека, который бы зарабатывал на этом. Чиновники получают, а не зарабатывают.

...Чиновник заинтересован не в том, чтобы отрасль развивалась, а чтобы шел непрерывный поток обеспечения его жизни. Вот и вся разница. Они не зарабатывают, а распределяют. А когда распределяешь, то сало и липнет к рукам.

Бизнесмен акцентировал внимание на том, что 2% фермеров в Европе кормят свои страны, и привел в пример испанский опыт.

— Испанский собственник предприятия рассказал, как встречался по вопросам поставки оборудования. Хозяин компании пригласил в обшарпанный ресторанчик на берегу реки. Он вышел на полчаса, потом возвращается и говорит: «Ну поздравьте меня, мы теперь сидим в моем ресторане. Я его купил». — «А зачем?» — спрашивают его. — Ты же совсем другим занимаешься — оборудованием». — «У меня есть идея. Раньше в реку, на берегу которой стоит ресторан, на нерест приходили осетры. Я хочу восстановить экологию, чтобы они сюда вернулись. Буду связываться с правительством, помощи просить». Это и бизнес, и гражданская ответственность.