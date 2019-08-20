«Голос» отказался от должности вице-спикера в украинской Раде 20.08.2019, 16:07

В украинской партии заявили, что их не интересуют церемониальные позиции.

Партия «Голос» отказалась от должности вице-спикера в Верховной Раде нового созыва.

Об этом заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Да, это отвечает действительности», — сказал он.

По словам Юрчишина, должность вице-спикера «имеет преимущественно церемониальные позиции».

«Поэтому в данном случае нас не интересует политическая должность — нас интересуют профессиональные должности», — отметил он.

Юрчишин добавил, что если бы «Голосу» предлагали пост первого вице-спикера Рады, который имеет не только политические, но и управленческие функции, то «за такую должность можно было бы побороться».