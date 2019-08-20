Atlantic Council: Западу нужно действовать быстро, чтобы помочь Украине 5 20.08.2019, 16:43

Украине нужны огромные инвестиции как в частный, так и в государственный сектор.

29 августа соберется новая Верховная Рада Украины. У страны есть уникальный шанс для перемен, который в основном зависит от президента, парламента и правительства, которое вскоре будет назначено, но Западу предстоит сыграть значительную роль. У Украины будет возможность для глубоких реформ, но такие окна редко открываются надолго. Запад должен встать и помочь, пока оно открыто, пишет экономист Андерс Ослунд из Atlantic Coucil, (перевод - zn.ua).

Первый совет Западу - помогать, а не тормозить. Президент Владимир Зеленский и его старшие советники дали понять, что хотят быстро провести ключевые реформы. Одним из первых в новом парламенте должны отменить депутатскую неприкосновенность, как требовал Зеленский в своей инаугурационной речи. Кандидат в генпрокуроры Руслан Рябошапка хочет навести порядок в руководстве Генеральной прокуратуры и основательно реформировать этот неблагополучный институт. Люди в команде Зеленского коллективе хотят расформировать одиозный "Отдел К" по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Службе безопасности Украины. Во время своего недавнего визита в Турцию президент заявил, что хочет отменить мораторий на продажу земли в этом году, добавляет автор.

Ослунд продолжает, что Запад не должен выражать обеспокоенность по поводу скорости реформ в жизненно важных сферах, как это было в прошлом. Прогресс в Украине идет слишком медленно в течение 28 лет. Самый тревожный пример - Венецианская комиссия ныне дискредитированного Совета Европы. В его состав входят судьи из таких диктатур, как Азербайджан и Россия. Неудивительно, что Венецианская комиссия всегда призывает к медленным, частичным и неполным реформам, и она несет большую ответственность за новый Верховный суд Украины, 44 из 193 судей которого испытывают недостаток в честности. Это могло бы очистить суд. Украина должна прекратить консультации с этой ошибочной организацией. Другие чисто западные организации, Европейский Союз или G-7, должны занять его место, подчеркивает автор.

В 2000 году Украина приватизировала 80% всей сельскохозяйственной земли, раздав ее членам колхозов. К сожалению, был введен мораторий на продажу этих частных земельных участков, который постоянно продлевали. Настало время прекратить этот спектакль. В течение всего срока полномочий президента Петра Порошенко велись дискуссии о смягчении моратория с различными пилотными программами по продаже оставшихся государственных земель. Украинское терпение истекло, и мораторий противоречит Конституции. Бенефициарами запрета являются крупные землевладельцы, которые арендуют десятки тысяч гектаров земли по очень дешевой цене. Всемирный банк - международная организация, отвечающая за рекомендации по земельной реформе - должен поддержать быструю реформу.

Одним из крупных провалов за последние пять лет была приватизация, отмечает Ослунд. В Украине до сих пор насчитывается 3350 государственных предприятий. 100 самых ценных должны быть тщательно приватизированы, и их корпоративное управление должно быть улучшено, но остальные 3250 предприятий или их руины должны быть проданы с аукциона как можно скорее. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк и USAID должны проконсультировать этот процесс.

Самым важным международным финансовым институтом в этой структуре является Международный валютный фонд. К счастью, МВФ очень быстрый. Как только новое правительство будет сформировано, в сентябре МВФ должен заключит трехлетнее или четырехлетнее соглашение (называемое расширенным фондом на языке МВФ), предлагающее Украине кредиты на сумму не менее 2 миллиардов долларов в год. Украина уже обеспечила макроэкономическую стабильность, но Национальному банку и Министерству финансов нужна моральная, техническая и финансовая поддержка для ее поддержания.

Если этой осенью Украине удастся осуществить эти наиболее важные реформы, основное внимание следует уделить инвестициям зимой. Украина требует огромных инвестиций как в частный, так и в государственный сектор. В государственном секторе Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк должны внести значительный вклад. Для развития частных инвестиций крайне важно, чтобы экспортные кредитные и страховые учреждения, такие как Экспортно-импортный банк США и Корпорация зарубежных частных инвестиций, активизировали свою работу.

Само собой разумеется, есть также много задач для Европейского союза и агентств двусторонней помощи, таких как Министерство международного развития Великобритании и Шведское агентство по международному сотрудничеству в целях развития. Вся украинская государственная администрация должна быть реформирована, и успешная децентрализация должна быть завершена. Естественно, образование и здравоохранение - это огромные потребности, но сейчас нужно сосредоточиться на основах государства.

Это может быть самый большой шанс для Украины. Запад должен помогать, насколько может, резюмирует Ослунд.