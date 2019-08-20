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Оршанские власти не пускают белорусский язык в транспорт

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  • 20.08.2019, 17:08
Оршанские власти не пускают белорусский язык в транспорт
Фото: vorshe.by

Белорусский язык из городского транспорта в Орше убрали семь лет назад.

Жители Орши требуют вернуть белорусский язык в общественный транспорт. За то, чтобы в автобусах объявление остановок звучало на родном языке, уже подписались более 300 жителей. Белорусский язык убрали из транспорта семь лет назад. С тех пор чиновники отфутболивают все обращения за его возвращение. Что же мешает объявлять остановки и писать расписание движения транспорта по-белорусски и каким боком к оршанским автобусам "союзное государство с Россией"? Об этом в материале "Еврорадио".

"Белорусский язык вытеснен из всех сфер жизни"

В петиции оршанцев говорится, что встречи с чиновниками по поводу белорусского языка результата не дают.

"Общественный транспорт Орши уже несколько лет использует русский язык в своей работе, — говорится в петиции. — Если в других городах Беларуси остановки объявляются и подписываются на белорусском языке, в Орше этого нет. Встречи с руководством автопарка и обращения туда не дали результата [...] Родной белорусский язык вытеснен из всех сфер жизни Орши и Оршанского района".

Местные и областные чиновники на все обращения вернуть белорусский язык в транспорт ссылались на два государственных языка. И закрывали вопрос.

"В последние годы в Орше очень часто были председатели райисполкомов не из местных, — говорит председатель Общества белорусского языка в Орше Юрий Нагорный. — Обращения к чиновникам, к руководству автопарка были постоянные. Сначала райисполком, потом автопарк. И так по кругу. Отвечали, мол, два государственных языка, близко Россия..."

Чтобы не переводить русскоязычные объявления, местные и областные чиновники сначала ссылались на то, что... нет специалиста, который сделает эту работу. Потом нашлась новая причина — обращения местных жителей, которые якобы выступили против родного языка в автобусах.

"Мы говорили чиновникам, что переведем сами и найдем учителей с хорошей дикцией, — рассказывает руководитель Оршанского ОБЯ. — Но потом будто кто-то письма писал за сохранение русского языка. Знаете, как это делается? Идеологическому отделу дается задание: найти пять, десять человек из Совета ветеранов или другой привластной партии, которые подпишут. И готово".

"На белорусский язык было много жалоб"

В Оршанском райисполкоме журналистам рассказали, что знают о петиции и рассмотрят ее, когда она придет. Но почему белорусский язык заменили на русский?

"Были жалобы жителей. Все нужно решать на месте. По телефону я ничего комментировать не буду", — ответила главный специалист идеологического отдела райисполкома Татьяна Петрашкевич.

О жалобах на белорусский язык в общественном транспорте журналистам рассказал и заместитель директора по перевозкам Оршанского автобусного парка № 3 ОАО "Витебскоблавтотранс" Виталий Терещенко. А еще он говорит, что в переводе нет смысла: ведь белорусам нужно в скором времени готовиться к объединению с Россией.

"У нас они [объявления и расписание движения на белорусском языке. — прим.] были в свое время, и много из-за них жалоб, — рассказал Виталий Терещенко. — Там неправильно написали, там не так произносили, поэтому мы перешли на русский язык. У нас два государственных языка в стране. И вообще, у нас содружество с Россией. Скоро объединяться будем".

Когда именно Беларусь объединится с Россией, Виталий Терещенко не уточнил.

Орша не первый город в Беларуси, где местные власти отказывают сторонникам белорусского. Недавно в Минске ко Дню белорусской письменности нарисовали граффити с русскоязычной надписью. Там тоже были жалобы от сторонников русского языка, которые оказались активистами "русского мира".


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