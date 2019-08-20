Рабочим с БелАЭС, которые требовали зарплаты, начали выплачивать деньги 2 20.08.2019, 17:16

Фото: «Радыё Свабода»

По словам одного из них, полностью рассчитаться с людьми работодатель обещает до 22 августа.

15 августа 50 монтажников из России, нанятых компанией «Сезам» на строительство Островецкой АЭС, рассказали «Радыё Свабода», что не могут получить зарплату за несколько месяцев работы. Называли суммы долга размером 1-2 тысячи долларов. По словам рабочих, у большинства из них на момент обращения в СМИ не оставалось денег ни на проезд домой в Россию, ни на питание и оплату жилья.

После огласки в независимых СМИ и обращения к представителям компаний, которые нанимали россиян для работы в Беларуси, рабочим начали приобретать билеты в Россию. Как сказал один из российских монтажников, Александр Лычoв, с 19 августа рабочим начали выплачивать зарплаты.

«Нам пообещали в понедельник рассчитаться (19 августа), - сказал Александр. - Главный инженер пообещал за июль рассчитаться и теперь рассчитываются. Но не со всеми, а с теми, кто остался там (в Беларуси). А другим, кто вернулся домой, пока ничего не перечислили. Я тоже вернулся в Россию. То есть выплачивают, но не все. Бывает, что должны 70 тысяч выплатить, а выплатили 60. Обещают в среду-четверг рассчитаться полностью. Пока ждем».

Журналисты направилт официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию в Дирекцию строительства Островецкой АЭС. Ответа пока нет.