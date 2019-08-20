Премьер Италии объявил об отставке из-за Сальвини 20.08.2019, 17:24

Джузеппе Конте (справа) и Маттео Сальвини

Фото: Alessia Pierdomenico/Bloomberg/Getty Images

Джузеппе Конте считает, что лидер партии «Лига» поставил личные интересы выше интересов страны.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил лидера "Лиги" Маттео Сальвини во вторник о том, что он поставил собственные личные и партийные интересы выше интересов страны, предупреждая, что его попытка свержения правительства может нанести ущерб экономике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Обращаясь к парламенту в связи с политическим кризисом, развязанным Сальвини, Конте обвинил руководителя ультраправой "Лиги" в стремлении выиграть от растущей популярности и спровоцировать досрочные выборы, подвергая опасности запланированные реформы.

"Действия правительства заканчиваются здесь", - заявил Конте, которого цитирует La Rebbublica. Глава МВД Сальвини "показал, что он следует за собственными интересами и интересами своей партии", отметил премьер.

"Его решения несут серьезные риски для этой страны", - сказал Конте.

Дебаты по поводу политического кризиса продлятся 3 часа и 45 минут.

Конте сказал, что пойдет к президенту Серджо Матарелли, чтобы подать в отставку.