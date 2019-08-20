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Сеть озадачила новая оптическая иллюзия

  • 20.08.2019, 17:29
Сеть озадачила новая оптическая иллюзия

Противоречивое видео набрало более миллиона просмотров.

В Сети набирает популярность видео с оптической иллюзией, в котором ворон выглядит, словно это кролик. Ролик был опубликован на Twitter-странице Dan Quintano, пишет korrespondent.net.

Ролик в соцсети успел набрать к настоящему моменту более миллиона просмотров и десятки тысяч лайков.

В подписи автор поста отметил, что гладит нос кролика. Этим он озадачил тысячи юзеров.

"Я что, под кайфом? Я вижу птицу", "Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел", - отметили пользователи.

Однако многие сошлись во мнении, что сложно разглядеть на видео не кролика, а птицу.


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