Сеть озадачила новая оптическая иллюзия
- 20.08.2019, 17:29
Противоречивое видео набрало более миллиона просмотров.
В Сети набирает популярность видео с оптической иллюзией, в котором ворон выглядит, словно это кролик. Ролик был опубликован на Twitter-странице Dan Quintano, пишет korrespondent.net.
Ролик в соцсети успел набрать к настоящему моменту более миллиона просмотров и десятки тысяч лайков.
В подписи автор поста отметил, что гладит нос кролика. Этим он озадачил тысячи юзеров.
"Я что, под кайфом? Я вижу птицу", "Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел", - отметили пользователи.
Однако многие сошлись во мнении, что сложно разглядеть на видео не кролика, а птицу.
Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP— Dan Quintana 🐰 (@dsquintana) August 18, 2019