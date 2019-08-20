закрыть
20 августа 2019, вторник, 19:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Украине гендиректор телеканала «1+1» уволился и вышел из бизнеса

7
  • 20.08.2019, 17:55
  • 1,032
В Украине гендиректор телеканала «1+1» уволился и вышел из бизнеса
Александр Ткаченко
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Александр Ткаченко избран депутатом Верховной Рады Украины.

В Украине избранный народным депутатом генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко уволился с должности главы медиахолдинга и вышел из бизнеса сообщает liga.net.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - заявил Ткаченко на встрече с журналистами.

Остальной бизнес Ткаченко передал в управление юридической компании, называть ее новоизбранный депутат отказался. По его словам, журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, также планируют продать их.

Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг Игоря Коломойского с 2008 года, он остается почетными президентом телеканала "1+1".

В связи с уходом Ткаченко телегруппа "1+1 media" меняет структуру управления холдинга. В состав правления вошли: руководитель 1+1 Digital Анна Ткаченко, глава Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, гендиректор ТРК Студия 1+1 Вячеслав Миенко, финдиректор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Ткаченко избран в Верховную Раду нового созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (девятый номер). Он также считается одним из кандидатов на пост главы Киевской городской государственной администрации.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова