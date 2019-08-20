В Украине гендиректор телеканала «1+1» уволился и вышел из бизнеса 7 20.08.2019, 17:55

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Александр Ткаченко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Александр Ткаченко избран депутатом Верховной Рады Украины.

В Украине избранный народным депутатом генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко уволился с должности главы медиахолдинга и вышел из бизнеса сообщает liga.net.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - заявил Ткаченко на встрече с журналистами.

Остальной бизнес Ткаченко передал в управление юридической компании, называть ее новоизбранный депутат отказался. По его словам, журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, также планируют продать их.

Александр Ткаченко возглавлял медиахолдинг Игоря Коломойского с 2008 года, он остается почетными президентом телеканала "1+1".

В связи с уходом Ткаченко телегруппа "1+1 media" меняет структуру управления холдинга. В состав правления вошли: руководитель 1+1 Digital Анна Ткаченко, глава Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель телевизионного бизнеса Максим Кривицкий, гендиректор ТРК Студия 1+1 Вячеслав Миенко, финдиректор Дмитрий Тузов и директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая.

Ткаченко избран в Верховную Раду нового созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (девятый номер). Он также считается одним из кандидатов на пост главы Киевской городской государственной администрации.