Белорус, объехавший все страны мира: Ни одна страна не показалась мне скучной 2 20.08.2019, 18:46

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По личному списку Руслан Марголин проехал 304 страны.

В мире есть всего один белорус, который посетил абсолютно все 193 страны мира по версии ООН – Руслан Марголин. Он уже шесть лет в принципе не занимается ничем, кроме путешествий. чтобы понять, как это вообще возможно, kyky поговорил с Русланом, а заодно выяснил: как экономить на путешествиях, какая страна мира самая небезопасная, где можно увить рог единорога и как не стоит шутить в Северной Корее.

Руслан родился и вырос в Минске. В 90-м году поступил в местный ИнЯз, студентов которого американцы приглашали в свои ВУЗы изучать капитализм. Руслан написал сочинение на тему «почему я хочу учиться в Америке», и его приняли на программу. В 92-м Руслан уехал в Штаты, после чего приезжал в Беларусь только по праздникам. Когда закончил свой первый американский ВУЗ решил, что хочет попасть в офис на Уолл-Стрит, но понимал, что ему не хватает образования. Поэтому взял ссуду и отучился в еще одном университете. В итоге Руслан получил работу трейдера на Манхеттене, где честно отработал 12 лет. Но потом ему пришлось уйти с работы – уже шесть Руслан беспрерывно путешествует по миру. Как это вообще возможно – читайте в нашем разговоре.

304 страны из личного списка

- Вы объехали 193 страны мира, которые признает ООН. Есть альтернативный список стран ООН+, куда входят непризнанные государства. Его тоже «закрыли»?

- Да, хотя я не согласен с этими списками, как и многие другие путешественники – каждый считает страны по-своему. По личному списку я проехал 304 страны. Де-факто такие страны как Абхазия, Тайвань не входят в список стран ООН. Но ведь это территории со своей культурой, людьми, обычаями, едой и деньгами. Как и Новая Каледония, которую официально считают французской. А остров Пасхи – это страна? ООН считает, что нет, хотя этот остров отделен от Аргентины больше, чем любая другая официальная страна. Там даже в паспорт по прилете печать ставят. Авторы сайта Nomad Mania сделали крутую штуку: поделили весь мир на территории не политические, а географические, в их список вошли и области, и районы. Получилось всего 1280 территорий, я побывал в 750 из них. Объехать все эти территории невозможно, потому что туда включены такие места Африки или Антарктики, куда безумно тяжело и даже нереально попасть.

У меня нет привычки говорить «я закрыл очередную страну». Это глупое выражение – когда ты въезжаешь на новую территорию, открываешь ее для себя. Закрытая страна – та, где тебя еще не было. Когда понял, что проехал уже 130 стран по версии ООН, мне захотелось добить до конца этот список, чтобы сказать: «Я был везде». Но я не гнался за этим, поэтому даже успел второй раз побывать в Арктике – в районе, в котором еще не был (я не повторяю своих маршрутов). «Добивал» список, когда появлялась логистическая возможность.

Все эти списки путешественников, которые посетили все страны мира… У меня к ним есть вопрос: «Как вы их посетили?». Недавно две девушки одна за другой объехали 193 страны и стали самыми молодыми путешественниками-женщинами. Но обе посетили часть стран для галочки – ступили в Северную Корею на границе с Южной Кореей одной ногой. А Сирию им засчитали, потому что они побывали на Голанских высотах в Израиле. Это не моя история. Посетить страну значит попробовать ее еду, посмотреть ее достопримечательности, переночевать в ней. Я не вижу смысла соревноваться с теми, кто ездит не так.

- Это же дико дорого – можно ли как-то сэкономить в путешествиях?

- Я поддерживаю мысль о том, что скупой платит дважды, если не трижды. Пытаться сэкономить 20 долларов на перелете, чтобы полететь не напрямую, а через четыре страны – не эффективно. Разумнее не жить в дорогих отелях, чем беречь деньги на времени. Сейчас я еду из Франции в Афины на машине, хотя многие путешествуют по Европе на автобусе. В Париже можно взять застрахованное авто на месяц – не в аренду: машина становится именно вашей. Стоит это примерно 20-30 евро в день, из моделей дают только Renault, Peugeot и Citroen. Авто можно забронировать из любой точки мира заранее, минимум за три недели. В итоге ты получаешь колоссальное удовольствие от путешествия. К тому же на машине можно за день 5-6 городов проехать, на автобусе это нереально – только за три дня. Я в принципе не передвигаюсь на автобусах: они ходят медленно, останавливаются не везде, где тебе нужно.

Еще один момент, из-за которого я не доверяю лайфхакам блогеров – безопасность. Лично я никогда и никому бы не советовал пользоваться каучсерфингом в том же Конго, потому что это только для самоубийц. А блогеры позволяют себе подобные рекомендации.

- Вы беспрерывно путешествуете по миру уже шесть лет – считали, сколько потратили за это время? У вас есть подработка или все еще живете на сбережения?

- Я не знаю, сколько потратил – этой суммы нет, не могу вам ее сказать. Когда работал на Уолл-Стрит, не думал, что буду беспрерывно ездить по миру, поэтому не скажу, что целенаправленно копил. Деньги накапливались естественным путем. С работы ушел, когда «в кармане» было 70 стран и территорий, в том числе Новая Гвинея, Антарктида и Арктика. Я ездил по миру на выходных: работать в офисе и стать путешественником возможно. Первый украинец, который объехал все страны мира, например, трудоустроен. У меня есть знакомая, которая три месяца работает официанткой в Германии, а потом три месяца путешествует – и так по кругу. Всё зависит от человека и его желания.

А я работал трейдером в небольшом банке, его купил большой банк, который захотел изменить все условия работы. Мне предложили либо остаться, либо взять расчет и уйти. Я выбрал второй вариант и решил три месяца путешествовать. Когда они прошли, захотелось еще три месяца поездить, потом еще и еще. Сначала был страх, что я не смогу найти себе работу, но я его преодолел.

Слушайте, я приехал в Америку с одной купюрой в 20 долларов, и все вышло, не пропал. И сейчас не пропаду.

У меня нет ни работы, ни подработки. Но я инвестирую в акции, активно слежу за рынком. Когда начинается паника и всем кажется, что завтра грянет жуткий кризис, я покупаю чуть-чуть новых облигаций. А когда штиль – продаю. Поэтому финансовая проблема особо не маячит на горизонте. Это только кажется, что для путешествий нужно много денег – всегда можно найти способ грамотного употребления финансов.

Как тратить деньги, если хочется объехать весь мир

- Когда я работал трейдером, моя задача заключалась в том, чтобы найти самые лучшие облигации, а потом узнать, как купить их дешевле всего. Этот метод стопроцентно перешел в мои путешествия: сначала ты находишь самый лучший маршрут, а потом вычисляешь его оптимальную стоимость. Но я не впадаю в крайности. Ни разу не летал в Африке на кукурузниках, потому что считаю их не безопасными, хотя это вполне дешевый перелет.

Билеты на самолет я ищу на агрегаторах Skyscanner и Kayak. Но всегда бронирую только напрямую у авиалиний. Если понадобится поменять билет, тот же Kayak попросит вернуть ему деньги, в отличие от перевозчика. Всегда лучше работать напрямую с продавцом, чем с посредником. Перед тем, как окончательно забронировать билет, около недели мониторю его стоимость, чтобы в итоге купить самый дешевый.

Когда ищу жилье, чаще всего смотрю варианты на Orbitz.com, реже – на Booking. Всегда читаю отзывы, поэтому не пользуюсь TripAdvisor – там пишут комментарии только хозяева апартаментов. Помню, долго искал, где остановиться в македонском Охриде, в итоге нашел гостиницу за 27 долларов в самом центре, буквально в двух шагах от центральной площади. Хотя рядом все отели сдавались по 127 долларов.

Всегда смотрю, во сколько мне обойдется такси. Помню, прилетел в Марокко: вышел из аэропорта, спрашиваю у таксистов, сколько будет доехать до Марракеша – говорят, 30 долларов. Мы начали спорить о том, что это дорого, и мне предложили уточнить у полицейского. Человек в форме все подтвердил, мол, это такая ночная цена. Пока мы ехали, я посмотрел в интернете, что поездка на самом деле стоит 10 долларов. Поэтому когда мы приехали к гостинице, я дал таксисту именно 10 долларов и ушел, пока он крыл меня матом. А, еще: когда передвигаюсь на такси, всегда отслеживаю маршрут по навигатору, чтобы меня в лес не отвезли или цену не накрутили. Если вижу, что двигаемся не в ту сторону, говорю водителю скорректировать маршрут.

- Какая самая дорогая и самая дешевая страна в мире? Сколько нужно денег, чтобы посетить минимум одну страну?

- Вам никто не скажет среднюю цену посещения страны, а если скажет – это будет просто лапша. Возьмем Непал и Бутан, они рядом, но первый очень дешевый, а второй – крайне дорогой, потому что там невозможно путешествовать независимо. Только туром, причем государственным – других там нет. И стоят они по триста долларов в день. В странах Азии – Вьетнам, Таиланд – гораздо дешевле. А сафари в Африке или возможность посмотреть на медведей на камчатке – в разы дороже, чем побывать в Бутане.

Я никому никогда не советовал, как с финансовой точки зрения спланировать путешествие. У каждого свой стиль. Вот я не могу поехать автостопом по Мали или Нигерии, чтобы тратить там всего пять долларов в день, но спать в комнате без кондиционера, с малярийными комарами. И еще бояться, что тебя в любой момент убьют или ты попадешь в бесплатную больницу, где тебя положат в палату с людьми, у которых Эбола.

Я путешествовал по Нигерии два дня. У меня был личный водитель, местный мужчина. Когда мы толкались на рынке – я же белый, там все на меня смотрели – он с другом ходил рядом и «отбивал» меня. Это стоило 150 евро в день. Дорого? Мне жизнь куда дороже.

Кстати, потом я сказал водителю отвезти меня в лучший в ресторан города, где я его угощу. И попросил заказать лучшее местное блюдо: нам принесли козлиную голову. В черепе плавали разрубленные на кусочки мозги и целые глаза, все это надо было есть руками. Глаз по вкусу мне не понравился.

Прививка от страха

- Вы попадали в безвыходные ситуации, а-ля истории из фильма «127 часов» – когда что-то угрожало жизни? Какая самая небезопасная страна в мире?

- До и после просмотра этого фильма я был в каньоне, где застрял главный герой. И он не самый страшный из всех, которые я видел! Да и застрять в каньоне не смертельно – говорю как человек, который изучил, наверное, все американские каньоны. Самое страшное – попасть под лавину воды, которая там появляется после шквального потопа. Такие в каньонах 3-4 раза в год случаются.

Я путешествую шесть лет беспрерывно: нигде ситуаций, чтобы нож к горлу или автомат к виску, не было. Как говорят, не так страшен черт, как его малюют. Когда мой самолет приземлялся в Иране, я думал, что это полное сумасшествие. Представлял, что меня арестуют за первое фото, и я проведу полжизни в иранской тюрьме. В итоге у меня был абсолютно доброжелательный водитель и отличный гид, который сам с режимом сражался в прошлом. На каждом углу он открывал маленькую баночку с запрещенным алкоголем и пил.

Недавно был в Сирии, когда на страну летели ракеты. Тоже думал, что я вообще делаю – это же добром не кончится. Оказалось, там спокойно: люди улыбаются, ходят в мечети – никаких ультра исламских проявлений. Можно даже покурить кальян, пообщаться с местными. Ровно такая же ситуация была с поездкой в Йемен – в СМИ рисуют страшную картину жизни страны, а на деле люди там добрые. Делятся с тобой последним хлебом и едят жареную рыбу на пляже, хотя ты изначально думаешь, что они с тобой вообще разговаривать не будут. Как и в странах Африки: там можно увидеть людей в резиновых ботинках с автоматом на плече. Ты заранее опасаешься, что один из них сейчас в тебя стрелять начнет, а они все улыбаются.

Я ездил в Сомали. Пытаться побывать в этой стране самостоятельно – вынести себе смертный приговор. Это самая небезопасная страна в мире: когда я спросил, сколько проживу, если выйду на улицу без охраны, мне ответили: «30 секунд». Там действует исламистская группировка «Аш-Шабаб», для ее боевиков убить иностранца – показать, что у них сила. А гуляя по улицам Сомали, ты никогда не знаешь, кто из прохожих входит в группировку. Я был в туре один, но можно поехать втроем – больше не берут.

Тебя сажают в машину с затемненными стеклами, в которой есть водитель и гид, впереди едет еще одна машина – с тремя боевиками, у которых есть автоматы. Они дорогу расчищают.

Доставляют в закрытую со всех сторон гостиницу. Потом в этой же машине отвозят на более-менее безопасный пляж, парк – и все. Вроде бы безопасно, да? Однажды боевики устроили теракт прямо в пробке – взорвали бомбу на перекрестке среди машин. Погибло почти 600 человек. И эту историю гид решил рассказать мне, когда мы тоже стояли в пробке и со всех сторон были машины!

Есть страна, в города которой я не рискнул зайти – Венесуэла. По факту я там был, залез на местную гору Рорайма. Затерянный мир Конан Дойля был срисован с нее – это нереально красивое место. Все растения и животные, которые водятся на вершине горы, больше нигде в мире не существуют. Я попал туда из Бразилии – тоже туром ездил, его бразильцы организовывают. Поднялся, провел на горе неделю, спустился – и снова в Бразилию. Я решил не лезть на рожон: любой иностранец для венесуэльцев – просто денежный кошелек, который сильно выделяется в толпе. Его запросто могут ограбить и убить.

- Помните самый смешной момент из путешествий? А тот, когда было очень тоскливо и одиноко?

- Самый смешной случай был со мной в Северной Корее. Мы с другими путешественниками и гидом пошли в бар, напились там пива. На обратном пути – в Северной Корее все туристы живут в одной гостинице – нам предложили спеть по песне. И мой друг-американец в самом центре Пхеньяна начал исполнять гимн США – орал его во все горло! В этот момент экскурсоводы-корейцы еще больше побелели, а нам было весело и страшно одновременно. Американца, к слову, не арестовали.

Вообще, Северная Корея с точки зрения терактов, нападений – самая безопасная страна в мире из всех, где я был. Когда долго путешествуешь, учишься уважать культуру других наций. Не лезешь к ним со своими политическими взглядами, не ищешь правду. Просто слушаешь, что тебе говорят, и киваешь в ответ. Мнение людей не надо менять – это не твоя задача.

В Северной Корее действительно культ Ким чен Ына, как когда-то в СССР был культ Сталина. В городе можно увидеть женщин в национальных одеждах, которые рыдают около его памятников. Ведь это дорогой лидер – все так гордятся, что Ким толстый, потому что он единственный толстый во всей Северной Корее. А полнота – это признак ума. Голова промыта у всех, что не удивительно, ведь там же даже нет интернета – только местный аналог и одна газета. Когда мы ходили во дворец пионеров, я встретил девушку, которая говорила по-русски. Я предложил ей обменяться именами, а она ответила: «Лучше не надо – и для меня, и для тебя».

Я часто путешествую в одиночестве, но никогда не чувствую себя одиноко. Всегда можно пойти попробовать местную еду в ресторанчик и пообщаться с людьми. Например, я был в Северной Канаде, в городе Нунавут – он находится далеко за полярным кругом. Так далеко, что почта туда приходит всего раз в три месяца. Я познакомился с местными иннуитами, которые согласились поводить меня по городу, рассказать про его жизнь. Было весело!

Еще был на острове Питкэрн. Он находится в Тихом океане, официально принадлежит Англии, но там живут люди – всего 38 человек – которые не признают законы. Англичане все никак их выгнать оттуда не могут.

Первые поселенцы появились на Питкэрне в 17 веке: во время бунта англичан мятежники с британского корабля «Баунти» решили там спрятаться, вместе с таитянками. Так появилась колония, которая существует до сих пор. Добраться туда можно только вплавь: всего на одном корабле, который идет на Питкэрн из Новой Зеландии, останавливается в Полинезии, после чего еще два дня плывет до острова. Это одна из самых отдаленных «стран» в мире, где нет президента, а почта работает два часа в неделю. Там живут люди, которые не хотят платить налоги, жить в обществе. Им нравится быть изгоями. Было классно туда добраться, но я не могу сказать, что мне сильно понравилось – на Питкэрне много криминала: очень часто насилуют несовершеннолетних девушек.

Чем турист отличается от путешественника

- Это правда, что есть туристы, а есть путешественники – и первыми быть скучно?

Р.М.: Абсолютная! Я себя туристом не считаю. Путешествия – это работа, я в офисе не так интенсивно выкладывался, как в поездках. Ты постоянно в движении, даже свободных 30 минут нет – весь день по минутам расписан. Ты находишься в состоянии гонки, чтобы всё успеть: объехать, написать, фото выложить. А турист – это человек, который лежит на пляже в Шарм-эль-Шейхе или покупает шубы на Крите.

Среди моих друзей много путешественников: первый украинец, швед, австралиец, новозеландец, которые объехали весь мир. У людей, которые профессионально ездят по миру, есть своё комьюнити. Существует международная закрытая группа в Facebook «every passport stand». Там люди задают серьезные вопросы: не как сэкономить, а как попасть в Сирию. Чтобы стать участником этой группы, нужно получить рекомендацию одного из ее членов, иначе вас не примут. А вот количество стран, которые вы проехали, неважно.

- Вы сказали «путешествия – это гонка». Где в эту гонку можно вставить удовольствие от происходящего?

- А везде! Я всегда получаю удовольствие от поездок, ни одна страна не показалась мне скучной. Хотя я думал, что со временем будет тяжелее находить сумасшедшие места, но ошибся. Буквально пару недель назад я был в трех маленьких городках в центре Германии – они полностью ограждены башнями и стенами, ты гуляешь там и думаешь, что попал в сказку. Меня от этой мысли буквально в землю вдавило.

Я начал путешествовать из-за большой любви к животным – они удивительные. Помню, когда был в Ботсване – Южная Африка – мы поехали на сафари, в один момент я увидел на дороге мертвого слоненка. В парках Африки не стоит выходить из машины, но я решил пойти сделать фото. Когда вышел, понял, что буквально у моих ног лежат три львицы с окровавленными мордами. В таких ситуациях главное – сохранять спокойствие и не паниковать. Для хищников человек – это несъедобное механическое «что-то» с фотоаппаратом. Он их не интересует: дикие животные нападают на людей реже, чем бьет молния.

Я видел миграцию китов в Антарктике – огромное количество кашалотов. Был в шаге от черного, белого медведя, около меня плавала белуга, киты, и никто, кроме комаров, меня не кусал.

Однажды мы три дня жили в тентах прямо с императорскими пингвинами – они очень любознательные! Если присядешь рядом на корточки, они подойдут и толпой будут на тебя сверху смотреть. А когда ездил в Нунавут, осуществил давнюю мечту: пожил в тенте на середине льдины и увидел нарвалов. Это же их рог викинги привезли на сушу, а потом появился миф о единороге.

- Как вы планируете будущие путешествия? Сколько времени и нервов уходит на логистику? У вас вообще есть понятие «дом»?

- Мой дом – Нью-Йорк, я там бываю четыре раза в год. Еще раза два за год всегда заезжаю в Минск – это опорные точки, когда необходим хороший интернет, чтобы изучить следующий маршрут. Я планирую путешествия блоками – у меня есть европейский блок, австралийский, блок по России. По времени эти блоки разные – две недели, пять месяцев. Изначально я прорабатываю только скелет поездки: куда на этот раз хочу поехать и что я там хочу увидеть. Как составлял маршрут по Европе: я не был в Южной Греции, хотел побывать на фестивале в Испании, где помидорами кидаются. Попасть на музыкальный фестиваль в Дании и залезть на гору в Норвегии. Заранее понимал, что поеду на машине, которую забронирую во Франции – отталкиваясь от всего этого, начинаешь думать, как тебе удобнее это сделать. Полное планирование маршрута не происходит за один или даже два дня. Иногда ты корректируешь поездку, когда уже начал ее – главное знать точки опоры типа дат фестивалей. И заранее бронировать билеты на перелеты, а с «внутренностями» типа гостиниц можно разобраться на месте.

Я уже начал планировать следующий блок – ближе к Новому году хочу полететь на острова в Австралию. Но ни одного билета для этого путешествия еще не забронировал, руки не дошли.

- Но ведь деньги или открытые территории когда-то закончатся. Вы планируете завязывать с изучением мира? Или остановиться уже не получится?

- Уже второй год кажется, что пора заканчивать. Но чем больше ты путешествуешь, тем сильнее понимаешь, сколько еще не видел и не пробовал. Я уже был в каждой провинции Франции, Германии, но там же еще целая куча сортов вина и сосисок, вкус которых я не знаю! Про Африку даже говорить не буду – непочатый край работы. Наверное, это уже болезнь. С другой стороны, я еще не потерял надежду жениться. Я же понимаю, что найти работу – не сложно. К тому же я не привязан ни к одной стране мира. Могу запросто трудоустроиться хоть в Испании, хоть в Австралии. Например, открыть собственную туристическую компанию и возить людей по тем местам, которые я сам прошел.

Правда, остановиться очень сложно. Когда у тебя нет планов дальше, чем на два месяца вперед, ты концентрируешься только на путешествиях. Да и они помогают понять, зачем вообще ты живешь: многие вещи, которые со мной уже случились, бывают всего раз в жизни.