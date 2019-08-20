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В чем признался Путин

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  • Александр Гольц
  • 20.08.2019, 18:51
  • 2,831
В чем признался Путин
Александр Гольц

На встрече Путина и Макрона случилась сенсация.

Российские граждане должны испытывать чувство глубокой и неизбывной благодарности к французскому президенту Эммануэлю Макрону, рискнувшему репутацией и позвавшему Владимира Путина на несколько часов в свою резиденцию. Казалось бы, чего ради разговоры разговаривать. Пытаться достичь с российским начальником серьезных договоренностей бессмысленно: он лжет, как дышит, легко отказывается от того, что обещал. Прилюдно спорить — не президентский уровень. Остается потрепаться о глубоких исторических связях, вставить цитату из Достоевского, да еще сказать нечто высокопарное о неизбежности возвращения России на путь европейского развития. Все до такой степени известно и предсказуемо, что организаторы встречи учудили нечто небывалое: провели пресс-конференцию не после переговоров лидеров, а до них.

И вот тут-то случилась сенсация. Не мировая, правда. А внутрироссийская, местечковая. Выяснилось, что, о чудо, главный начальник России в курсе, что столицу государства, которым он управляет, почти месяц сотрясают протесты. Оказалось, что он слушал и о том, что на полигоне в Архангельской области взорвалось экспериментальное «изделие», вызвав выброс радиации. А смерды думали, что бояре от царя-батюшки правду прячут. И он в неведении своем не знает, как время убить. То на дно моря-окияна спустится, то с холопами верными в кожаных доспехах поговорит. А оказалось, все-то он знает, обо всем ведает. Просто неохота ему перед смердами отчитываться. Так уж теперь устроена власть в России, что сам факт задавания президенту вопроса о чем-то неприятном может рассматриваться как покушение на устои. Как скрытый намек, что государь, надежда народная, чего-то там недосмотрел и, страшно сказать, облажался. Право на задавание вопроса с упоминанием чего-то неприятного имеют лишь зарубежцы, с них-то, неразумных, что возьмешь. Но, когда после побед в Крыму и на Донбассе, а также в далеких США зарубежные лидеры с Путиным общаться перестали, возможность задать вопрос и услышать какой-никакой ответ случается лишь раз в год, на Валдайском форуме. Который, однако, по глубокой осени проводят. И ждать бы россиянам до ноября, если бы удачно Макрон с его замком не подвернулся.

Тут-то Путин под самый конец пресс-конференции и осветил с французской подачи внутрироссийские проблемы. Сперва рассказал французам насчет рентгенов. При этом не отказал себе в удовольствии и поправил неграмотного иностранца, спросившего, что там рвануло в Сибири: «В Сибири не было никаких инцидентов. Если Вы имеете в виду в Северном море, то это другой регион Российской Федерации. Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады от наших экспертов — и военных экспертов, и гражданских. Мы серьёзных изменений там не видим. Но превентивные меры принимаются, для того чтобы не было никаких неожиданностей». Так что успокойтесь, все в порядке. О том, что несколько российских станций, входящих в мировую систему контроля за соблюдением отказа от ядерных испытаний вдруг перестали сообщать информацию, главный начальник, разумеется, не упомянул. Плохая связь в России, север, сами знаете. Одним словом, не царское это дело в деталях разбираться. ФСБ же у всех причастных расписку о неразглашении взяла. Стало быть, и делу конец. Кстати, в Сибири тоже рвануло. Склады под Ачинском. Ну это уж совсем мелочи. Так, деревеньку снесло без всякой радиации. Путину до этого точно дела нет.

Ну, а потом о протестах и расправах. Российский народ, мол, имеет право на протест. Но только в рамках законов, которые мы ему нарисовали. То есть на коленях и никак иначе. И тут же французам насчет не рентгенов уже, а ихних «желтых жилетов»: «Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчётам, погибло 11 человек, 2500 — получили ранения, 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать всё для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона». Это пусть Макрон рассказывает о соблюдении европейских конвенций о правах человека. Россия же будет закатывать в асфальт в превентивном порядке. На этом фоне слова французского президента о необходимости возвращения России в ПАСЕ (за содействие чему Путин отдельно поблагодарил) выглядели особенно уместно.

Александр Гольц, ej.ru


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