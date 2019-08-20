Трамп в 10-й раз стал дедушкой 4 20.08.2019, 19:51

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У сына американского президента Эрика родилась дочь Каролина Дороти.

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз. Об этом сообщил в Twitter его сын Эрик, чья супруга родила дочку.

«Лара Трамп и я рады поприветствовать появление Каролины Дороти Трамп в мире. Мы уже тебя любим!» — написал Эрик Трамп.

Эрик Трамп — младший сын президента США и исполнительный вице-президент в компании отца The Trump Organization. В 2014 году он и его давняя подруга Лара Юнаске, телевизионный продюсер, поженились. Через три года у пары родился первый ребенок, которого назвали в честь отца — Эрик Люк.

Кроме двух детей Эрика, у Дональда Трампа еще пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое — от дочери Иванки.