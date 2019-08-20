Российские юбилеи 4 Игорь Эйдман

20.08.2019, 20:12

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Игорь Эйдман

ФСБ взрывает Россию. И мир. 20 лет.

9 августа исполнилось 20 лет со дня начала операции "Преемник" – процесса по приведению во власть Путина Владимира Владимировича. Для того чтобы задумка увенчалась успехом и россияне избрали именно этого претендента на престол, был задействован целый ряд специальных мер, 20-летие которых нам также предстоит отметить в ближайшие недели: рейды Басаева в Дагестан, взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, "учения в Рязани" и, наконец, следствие всех этих событий, вместе взятых – начало Второй чеченской войны. На которой и взошел, как на дрожжах, рейтинг спасителя отечества от мирового терроризма Владимира Путина. Получается этакий месячник юбилеев.

Это то, что Александр Литвиненко и Юрий Фельштинский назвали "ФСБ взрывает Россию". 20-летие именно этого Большого Взрыва, в котором зародился путинский режим, мы и отмечаем в эти дни. Именно благодаря ему никому ранее неизвестный, невзрачный и неприметный работник спецслужб, этот лилиПутин предстал в глазах россиян красавцем-Гулливером, бесстрашно мочившим в сортирах террористов. Словно затмение какое нашло тогда на россиян.

Что самое удивительное – затмение нашло также на самых либерайнейших демократов и демократичнейших либералов. От Бориса Немцова – до Бориса Ельцина. Это ведь уму непостижимо: Ельцин, который в 91-м году рисковал жизнью, защищая страну от путчистов, 31 декабря 1999 года – новогодний подарочек россиянам! – передал скипетр, державу и ядерную кнопку в руки человека, который осуществит ползучее ГКЧП! В том новогоднем обращении он просил прощения у дорогих россиян, нисколько не подозревая, что главную свою ошибку, ту, которая хуже преступления, он совершает вот прямо в данный момент.

Или все он прекрасно знал и понимал?

Хочу обратить внимание читателей вот на такой важнейший фактор: от взрывов домов и "учений в Рязани" в сентябре 1999 года до выборов президента 26 марта 2000-го прошло полгода! Версия о том, что взрывы домов были организованы вовсе не чеченцами, а Путиным и ФСБ, возникла практически сразу после взрывов. И возникла она не на пустом месте, это не досужая конспирология. Однако, вся эта история нисколько не смутила российского гаранта.

Лично у меня момент истины случился после "учений в Рязани". Точно пелена с глаз спала.

Помню первое сообщение в программе "Время" о том, что бдительные жильцы заловили с поличным террористов, закладывавших мешки с гексогеном в подвал их дома. Эта версия продержалась где-то сутки, до того, как в Рязань примчался директор ФСБ Николай Патрушев. Сразу же после прибытия Патрушева все переиграли, была озвучена новая версия: что это были не террористы, это ФСБешники проводили учения – проверяли бдительность граждан, а в мешках был вовсе не гексоген, а сахар.

И вот тут меня осенило: да, это было ФСБ, они хотели взорвать очередной дом, но, пойманные на горячем, придумали сделать вот такую хорошую мину при плохой игре и сказать, что это были учения, что в мешках был сахар, а не гексоген.

До того, как в Рязань приехал Патрушев, местные менты озвучили реальную версию случившегося, поскольку они не были в курсе спецоперации, проводимой ФСБ, и что террористами были сотрудники этой организации.

Когда рязанские милиционеры арестовали закладывавших гексоген/сахар – почему ФСБешники, если это действительно были учения, сразу не открылись ментам, что они не террористы, а сотрудники ФСБ и проводили учения, и в мешках был сахар? – Очень просто: потому что, пойманные с поличным, не знали как себя вести, не получили указаний, ждали приезда Патрушева.

Если это были действительно учения и в мешках был действительно сахар – что должен был в первую очередь предпринять Патрушев, чтобы исключить всякие кривотолки на этот счет? – Немедленно созвать максимально широкую пресс-конференцию, с иностранными журналистами, продемонстрировать буквально всему миру эти мешки с сахаром, вывернуть их наизнанку, чтоб не было никаких сомнений!

Но ничего этого сделано не было.

Я вовсе не хочу сказать, что я вот такой гениальный и прозрел сразу то, что от других было наглухо сокрыто. Я хочу сказать, что выводы из "рязанской истории" были очевидны любому непредвзятому человеку, умеющему складывать в уме 2 и 2. И даже без конкретных доказательств, которые, не сомневаюсь, когда-нибудь будут представлены в постпутинском российском же суде, это как раз тот самый случай, когда нехорошо подозревать, когда вполне уверен (Станислав Ежи Лец).

Тогда, за полгода до выборов, все еще можно было отыграть назад, отменить или переиграть операцию "Преемник". Но взрывы не протрезвили наших "демократов" (только так, в кавычках, их и можно именовать демократами), включая самого главного.

Тут одно из двух: либо президент России был клинический идиот, не умеющий произвести в уме указанное арифметическое действие (и что это тогда за президент, за спиной которого спецслужбы взрывают дома с собственными гражданами, в том числе в столице, в Москве, а он ни слухом ни духом...), либо он был в курсе спецоперации ФСБ. Я все-таки склоняюсь ко второму варианту. Потому что, по просьбе Путина, тогда премьер-министра, он предоставил ему карт-бланш на все действия по "мочилову в сортире", и уже позже, в книге мемуаров "Президентский марафон" (2000 г.) так оценил развязанную Путиным Вторую чеченскую войну: "Да, сегодня есть масса фактов, свидетельствующих о том, что во „второй чеченской“ пострадали мирные жители. Люди потеряли свои дома, имущество, многие мирные чеченцы лишились жизни, здоровья. Однако должна ли российская армия нести ответственность за эту беду?"

Ну хорошо, Ельцин спился, переродился, заботился о своей безопасности и безопасности семьи. Но другие титулованные демократы куда смотрели, когда агитировали российское население за Путина? Вот, насладитесь, агитацией одного из них:

Я считаю, что Россия должна избрать нового президента, честного, физически крепкого и ответственного. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. Если сейчас ему не скрутят руки-ноги известные люди (какой совково-агитпроповский оборот, оцените! – В.З.), то, я убежден, у него есть все шансы, чтобы за него проголосовали. По крайней мере, я его буду всячески поддерживать.

Я считаю, что из всех кандидатов, которые намереваются участвовать в выборах, Путин – самый достойный человек.

Во-первых, Путин – человек ответственный.

Во-вторых, он не боится принимать сложные для себя решения, потому что решения по поводу единства России, наведения порядка на Кавказе, по борьбе с терроризмом – это ответственные решения. За них придется отвечать, если не дай Бог чего случится. А случиться может – вы знаете, какие бомбежки сейчас идут. Но он этого не боится.

Третье: он – молодой человек, ему 47 лет. Он здоровый.

Четвертое: по-моему, он – честный человек, а нам нужен честный человек президентом. Потому я и поддерживаю Путина.

Слова эти принадлежат не вовремя сориентировавшемуся Чубайсу или киндер-сюрпризу Кириенко какому-нибудь, даже не Березовскому, накачавшему Путину рейтинг останкинской иглой, а – Борису Немцову, как ни трудно сегодня в это поверить. И, обратите внимание: он тоже с одобрением говорит о бомбежках Чечни. То есть, сказано все это было уже после взрывов домов (дебаты на "Эхе Москвы" 27 ноября 1999 года, их и сегодня можно прочесть/послушать на сайте). Воистину, имперское мировоззрение роднит в России политиков всего политического спектра.

Хотя и без взрывов – как не остановил, не предостерег российских демократов, в том числе Бориса Немцова, сам факт службы Путина в "руссише гестапо"? Кроме того, лично Немцов, как бывший вице-премьер, просто по долгу службы не мог не знать о докладе комиссии Марины Салье – об афере Путина в бытность того председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, афере по вывозу за рубеж сырья в обмен на продовольствие. Когда нефть и цветные металлы на сумму почти 100 млн. долларов были этим честнейшим человеком за рубеж вывезены, а продовольствие в город на Неве так и не поступило.

Затмение, нашедшее в 1999-2000-м годах на российских ребятов-демократов, истово ратовавших за Путина, просто необъяснимо. Настолько необъяснимо, что я уже думал: может, в подвалах Лубянки, допустим, в той же лаборатории ядов придумали какое-то специальное всепроникающее вещество, типа виагры, возбуждающей любовь к Путину и затмевающей разум и элементарное чувство самосохранения? Которое, будучи распыленным над территорией России, и сыграло вот эту шутку с превращением в глазах россиян Крошки Цахеса в красавца принца?

Кажется, из демократических политиков, имена которых на слуху, одна только Валерия Ильинична Новодворская не поддалась обаянию "спасителя отечества" и, как вещая Кассандра, пыталась предупредить сограждан об опасности, в котором их отечество находится. Понимая, каким будет президентство человека, режим которого зародился взрывами домов с собственными гражданами. – Безуспешно.

Время летит быстро. Глазом не успеем моргнуть, как грянет 20-летие Норд-оста, Беслана, убийств Политковской и Литвиненко, грузинской кампании, а там – и украинской. 20-летие убийства Бориса Немцова, который так страшно поплатился за свою необъяснимую слепоту.

А Крым все наш/их, а мир продолжает искать с Россией взаимопонимания и точки соприкосновения, и Путин такой молодой и юный Медведев впереди... Думаете, нереально, мистика, фэнтези? – Но Путин уже пересидел "дорогого Леонида Ильича" и, кажется, нацелился побить рекорд Иосифа Виссарионовича. И вообще, поговаривают – у него девять жизней. – Хорошенькая перспектива? А что – здоровый, сильный, непьющий. Чем, в том числе, и подкупил в свое время россиян. Так что – все возможно.

Если, конечно, еще прежде мир не сгорит в ядерном апокалипсисе.

Игорь Эйдман, kasparov.ru