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Завтра в Беларуси ожидается до +31°C

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  • 20.08.2019, 20:20
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Завтра в Беларуси ожидается до +31°C

В Минске в дневные часы ожидается гроза.

В Беларуси в среду, 21 августа, сохранится оранжевый уровень опасности. Подробности о погоде корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По словам специалистов, 21 августа по северо-западной половине республики ожидаются грозы, местами сильные ливни. В отдельных районах страны при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с.

— В то же время, будет довольно тепло. В дневные часы по юго-восточной половине страны максимальная температура воздуха составит +30..+31°C, — уточнили в Белгидромете.

Что касается погоды в столице, то синоптики предупреждают: 21 августа в дневные часы в Минске ожидается гроза. Местами по городу могут пройти сильные ливни.

— При грозе в отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, — отмечают специалисты.


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