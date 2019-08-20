Навальному хотят продлить срок административного ареста 1 20.08.2019, 21:23

Алексей Навальный

Политику собираются прибавить к сроку административного ареста время, которое он провел в больнице.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному могут продлить 30-дневный срок административного ареста на то время, которое он провел в больнице после отравления. Об этом сообщила в своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. "Ему собираются прибавить к аресту те часы, которые он провёл в больнице, - несмотря на круглосуточный конвой, он якобы был свободен в это время", - написала Ярмыш. Вопрос о продлении срока рассмотрит 22 августа Симоновский суд Москвы.

Этот же суд ранее приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призыв выйти 27 июля на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На следующий день после митинга политик был госпитализирован в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом "острая аллергическая реакция", передает DW.

Во время пребывания в больнице Алексей Навальный "якобы арест не отбывал и находился в больнице на свободе", его палату охраняли полицейские, а к политику "пытались не допустить его лечащих врачей и адвоката. Ему и его представителям не сообщали диагноз, а затем выписали обратно в спецприемник, даже не дожидаясь результатов анализов", - пояснила Кира Ярмыш.