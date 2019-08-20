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Кто прошел в финал нацотбора на детское «Евровидение»

  • 20.08.2019, 21:29
Кто прошел в финал нацотбора на детское «Евровидение»
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стали известны имена счастливчиков.

В число финалистов вошли Мария Ермакова, София Хролович, Мария Жилина, Арина Пехтерева, Анастасия Жабко, Елизавета Мисникова, София Рустамова, группа «Зефир», Ксения Галецкая и группа «Monkey Tops», передает tut.by.

Группа «Нескучный возраст», в составе которой выступает Артем Макей, сын министра иностранных дел Владимира Макея и актрисы Веры Поляковой, не вошла в число финалистов.

Всего в прослушивании приняли участие 38 участников. Оно проходило в режиме живого звука в сопровождении музыки и (или) фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций.

В состав профессионального жюри вошли представитель Министерства культуры Татьяна Пархамович, художественный руководитель Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Коршунова, старший преподаватель кафедры искусства эстрады Университета культуры и искусств Татьяна Дробышева, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, композитор Максим Алейников, шоумен и ведущий «Белтелерадиокомпании» Евгений Перлин; представитель Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2011», культурный обозреватель Агентства теленовостей «Белтелерадиокомпании» Лидия Заблоцкая; представитель Беларуси на детском «Евровидении-2016», певец Александр Миненок.

Представитель Беларуси на конкурсе будет определен по результатам гала-концерта, который состоится не позднее 27 сентября. Победитель будет выбран по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Детское «Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в польском Гливице.


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