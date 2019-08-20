В Беларуси выросло число организаций, которые задерживают зарплаты 6 20.08.2019, 21:52

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Среди них — школа.

В Беларуси продолжает расти число организаций, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат. Так, в июле у 214 предприятий и индивидуальных предпринимателей нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении. Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями.

В июле у 214 организаций и индивидуальных предпринимателей нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (в июне — у 196, в мае — у 154, в апреле — у 163, а в марте — у 285), следует из данных Департамента госинспекции труда Минтруда. Больше всего их было в Минске (67), а меньше всего — в Гродненской (7). Для сравнения: в Гомельской — 25, Брестской — 10, Минской — 44, передает tut.by.

При этом в Могилевской и Витебской областях, губернаторам которых президент ранее объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями, в мае насчитывалось 12 и 49 таких организаций соответственно.

В Минской области, к примеру, среди организаций, у которых в июле обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении, в том числе оказались совместное предприятие «Ивкон», Борисовский парк культуры и отдыха им. М. Горького, Старобинский лесхоз, Слуцкая фабрика пошива одежды, ГУ «Средняя школа № 20» (город не уточняется).

При этом у 12 организаций нашли в июле нарушения в выплате зарплат ниже минимальной: по одной — в Могилевской и Витебской областях, по два — в Минской и Гомельской, по три — в Гродненской и Брестской.

В январе-июле проверяющие выявили 1664 факта нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска. За нарушения штрафы получили 1325 нанимателей и 1239 должностных лица на общую сумму 397,5 тысячи рублей.

В январе-июле также выявили 137 фактов выплаты зарплаты ниже минимальной. За эти нарушения штраф получили 111 должностных лиц нанимателей на сумму 6,9 тысячи рублей.