Трамп хочет назначить заместителя Помпео послом США в РФ
- 20.08.2019, 22:02
Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре.
Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана, сообщает The New York Times ссылаясь на представителя администрации президента.
При этом Салливану еще предстоит пройти утверждение в Сенате.
Ранее сообщалось, что посол США в КНДР Стивен Бигун может возглавить американское посольство в РФ.
Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания на посту. Отмечается, что он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.