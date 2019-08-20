Трамп хочет назначить заместителя Помпео послом США в РФ 20.08.2019, 22:02

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре.

Президент США Дональд Трамп планирует назначить послом в России заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана, сообщает The New York Times ссылаясь на представителя администрации президента.

При этом Салливану еще предстоит пройти утверждение в Сенате.

Ранее сообщалось, что посол США в КНДР Стивен Бигун может возглавить американское посольство в РФ.

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре после двух лет пребывания на посту. Отмечается, что он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.