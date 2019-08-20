Марш миллионов 1 Василий Головнин

20.08.2019, 22:17

Гонконг — 1,7 миллиона человек вышли на протестную акцию.

Минувшего воскресенья сторонники пекинской власти в Гонконге ждали с надеждой, а противники - с некоторым страхом. Многие считали, что численность массовых выступлений протеста, которые проходили до этого по выходным десять недель подряд, неминуемо пойдет на спад. Люди ведь не могут не устать! Но этого не произошло.

В воскресенье 18 августа в центр Гонконга вновь вышли сотни тысяч жителей этого особого административного района КНР. Организаторы акции называют цифру в 1,7 миллиона. Независимо подтвердить ее нелегко, но факт очевиден: это вновь было настоящее людское море. Не уступающее по масштабам манифестациям в июне, когда в них единовременно участвовали более миллиона жителей Гонконга с его населением в 7,5 млн человек.

Митинг в воскресенье был разрешен в центральном Виктория-парке, а марш по улицам полиция запретила "по соображениям безопасности". Однако быстро стало ясно, что указание властей выполнено не будет. Парк был мгновенно заполнен до отказа, и гигантские колонны людей под жарким тропическим дождем стали расползаться оттуда по всему центру города. Очевидцы рассказывают, что двигаться в огромной плотной толпе под непрерывным ливнем было физически очень нелегко, хотя некоторые шли с детьми, присутствовали люди всех возрастов.

В отличие от предыдущих акций полиция демонстрантам не препятствовала и вела себя смирно. Впрочем, и участники гигантской манифестации прилагали все усилия к тому, чтобы насилия не было: с места события сообщали, что люди сами одергивали молодежь, когда та пыталась лезть в драку и задирать полицейских.

Многие участники демонстрации заклеили себе медицинскими повязками один глаз. Это в знак солидарности с медсестрой, которая в ходе одной из предыдущих акций оказывала помощь пострадавшим и лишилась глаза из-за попадания полицейской травматической пули.

На манифестации были подтверждены прежние политические лозунги, включая проведение прямых всеобщих выборов, отставку главы администрации Гонконга Кэрри Лам, окончательный отказ от планов выдачи в КНР жителей анклава, осужденных или объявленных в розыск пекинскими властями. В следующие выходные планируются новые акции протеста – о намерении присоединиться к ним заявляют многие профессиональные организации, включая, например, даже ассоциацию аудиторов.

Власти Гонконга пытаются организовывать контрмитинги: в субботу в центре анклава свою манифестацию провели сторонники пекинской власти. "Свобода - не вседозволенность! - заявила там одна из его организаторов, депутат местного парламента Мария Там. - Свобода не дает права наносить ущерб общественной собственности и полицейским участкам, нарушать работу транспорта и аэропорта".

В митинге в защиту пекинского порядка, по данным полиции, приняли участие 108 тысяч человек, хотя организаторы называют цифру в четыре раза большую. Впрочем, и так ясно, что в Гонконге далеко не всем нравится перспектива обострения конфликта с центральными властями КНР, с которыми тесно связана значительная часть деловых кругов анклава.

Василий Головнин, Facebook