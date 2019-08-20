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Трамп выступил за возвращение России в G8

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  • 20.08.2019, 22:31
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Трамп выступил за возвращение России в G8

Формат «Большой восьмерки» перестал действовать в 2014 году после оккупации Россией Крыма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «определенно» поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8).

Об этом сообщает AFP.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату G8 и участие в ней России возможно после урегулирования конфликта в Украине.

Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма. С того времени представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ в Большой восьмерке связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией минских соглашений, предусматривающих прекращение конфликта на Донбассе.


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