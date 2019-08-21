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Трамп отложил визит в Данию из-за отказа обсудить продажу Гренландии

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  • 21.08.2019, 7:33
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Трамп отложил визит в Данию из-за отказа обсудить продажу Гренландии

При этом президент США поблагодарил премьера Дании за прямоту.

Президент США Дональда Трамп во вторник сообщил в Твиттере о решении отложить ранее запланированный визит в Данию. Он объяснил это недавним заявлением премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что не хочет обсуждать с президентом США возможность продажи Гренландии, сообщает «Голос Америки».

«Дания – очень особенная страна, замечательный народ, но, исходя из комментариев премьер-министра Метте Фредериксен об отсутствии у нее интереса в обсуждении покупки Гренландии, я откладываю на другой раз нашу запланированную встречу, которая должна была состояться через две недели», - написал Трамп.

При этом президент поблагодарил премьера Фредериксeн за ее прямоту: «Премьер-министр сумела сэкономить множество расходов и усилий как для США, так и для Дании, благодаря ее прямоте. Я благодарен ей за это», - добавил Трамп в следующем твите.

Поездка Дональда Трампа в Данию должна была состояться со 2 по 3 сентября. Трамп собирался обсудить с датским руководством вопросы, связанные с Арктикой. Источник в Белом доме подтвердил «Голосу Америки» информацию о полной отмене визита.

Метте Фредериксен негативно отреагировала на слова Трампа, который в минувшее воскресенье лично подтвердил «стратегический интерес» в приобретении Гренландии. В этот момент сама премьер-министр находилась с визитом в Гренландии. «Гренландия не продается. Гренландия – это не Дания. Гренландия принадлежит Гренландии. Я искренне надеюсь, что это было сказано не всерьез», - сказала Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq.

Гренландия – ассоциированная с Данией территория, которая входит в состав Датского королевства, обладая при этом расширенной автономией. Дания колонизировала остров в 1536 году, колониальный статус Гренландии был упразднен в 1953 году. В 1978 году датский парламент предоставил острову статус автономии.

В 1982 году большинство гренландцев в ходе референдума поддержали выход территории из состава Евросоюза – Гренландия автоматически вошла в состав ЕС одновременно с Данией в 1973 году. Местные жители посчитали, что жесткие требования Евросоюза вредят внешней торговле острова, так как главными торговыми партнерами Гренландии являются США и Канада.

Копенгаген тратит значительные средства на поддержание гренландской экономики и финансирование социальных программ для местного населения. Около половины доходной части территории составляют дотации из датского бюджета. Уровень безработицы на острове превышает 9% (данные 2015 года, правительственный отчет).

Гренландии принадлежит печальный рекорд – это территория с самым высоким коэффициентом самоубийств – 82,8 самоубийств на 100 тысяч населения, что в 24 раза выше, чем в США (данные за 2015 год). Продолжительность жизни тут значительно меньше, чем в Европе: мужчины в среднем доживают до 68 лет, женщины – до 73.


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