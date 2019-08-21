Литва усиленно ищет работников в соседних странах 1 21.08.2019, 7:40

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На какие позиции берут белорусов?

В Литве на начало августа в службах занятости было зарегистрировано 137 400 безработных. На рынке труда требовалось много продавцов, поваров, специалистов по рекламе и рынку, маляров, строителей, водителей большегрузных машин. Росла потребность в специалистах по уходу, столярах и плотниках, барменах и помощниках социальных работников, пишет delfi.lt. Кадровый дефицит литовцы пытаются закрыть в том числе за счет белорусских работников.

Какие работники нужны в Литве и кем трудоустраиваются белорусы

В Литве существует список дефицитных профессий, по которым иностранцам с 2017 года можно трудоустраиваться без специальных разрешений. К примеру, в этом перечне на второе полугодие 2019 года значатся в том числе водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, бетонщик, электрик, швеи.

Белорусы, которые отправляются на заработки в Литву, нередко устраиваются именно по дефицитным профессиям. Этим объясняется то, что последние два года сокращается число выданных нашим соотечественникам разрешений на трудоустройство в соседней стране. Так, в 2018 году служба занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литвы выдала 725 разрешений на работу для белорусов. Для сравнения: в 2017 году — 1198 разрешений, а в 2016 году — 6483.

Однако в этом году тенденция изменилась: начало расти число выданных для белорусов разрешений на работу. Так, с января по июнь нынешнего года Служба занятости Литвы выдала 835 разрешений на работу гражданам Беларуси.

— По профессии большинство из них водители международных пассажирских транспортных средств, повара, монтажники технологических трубопроводов и оборудования, столяры, бетонщики, укладчики кирпича, водители электропогрузчиков, монтажники металлоконструкций, укладчики кровли, — сообщили tut.by в Службе занятости Литвы.

Для сравнения: в первом полугодии 2018 года белорусам было выдано в 2,5 раза меньше разрешений на работу в Литве — 333.

По данным белорусской стороны, в Литве в первом полугодии 2019 года трудоустроились 637 наших соотечественников. При этом в Литве востребованы белорусские рабочие. В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

К слову, тем, кто хочет трудоустроиться в Литве по дефицитной профессии, нужно получить разрешение на временное проживание либо многократную национальную визу, отмечают в Департаменте миграции при МВД этой страны.

В целом же на литовском рынке труда, по прогнозам местной службы занятости, растет спрос на инженеров, ИТ-специалистов. Из квалифицированных работников больше всего литовским нанимателям нужны водители большегрузных машин и грузовых машин, мясники, наладчики и операторы станков по обработке металла, швеи, скорняки и шапочники, строители, водители автобусов и троллейбусов, обивщики мебели. Но если профессия не входит в список дефицитных, то иностранному специалисту нужно получать разрешение на трудоустройство.

Сложнее же всего найти работу, по данным литовской службы занятости, в секторе администрирования и исполнительном секторе, в секторе учета и бухгалтерии. Немного предложений также для дизайнеров, операторов по сбору данных, биологов, ботаников и зоологов, декораторов, секретарей, спортивных тренеров, переводчиков, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

Напомним, ранее литовские фермеры жаловались, что не могут найти рабочих на зарплату в 1000 евро. Среди тех, кто откликнулся на вакансии, оказались и белорусы.

Белорусы рванули на заработки в страны Балтии. Кем трудоустраиваются наши соотечественники

Глава компании по трудоустройству иностранцев Vienas, du, trys Кристина Блякевичюте отмечает, что больше всего работников в Литву приезжает из Беларуси и Украины. «Но сейчас работников из Украины уже не хватает. Появились альтернативы, например Узбекистан. (…) Разница в зарплатах между Литвой и Украиной большая. Экономика Украины не растет так, как экономика Литвы, хотя объемы работ там в несколько раз выше», — рассказала Кристина Блякевичюте delfi.lt.

На вопрос, почему иностранцы едут работать в Литву, она упомянула менталитет и тенденцию открытия здесь компаний.

«Важен близкий менталитет, много людей, владеющих русским. Есть и такая тенденция: человек приезжает работать в сфере строительства, но в скором времени открывает свою компанию. В Литве условия для этого благоприятные», — заметила Блякевичюте.

«Работников очень не хватает в секторе строительства, далее идет сектор общепита, нужны повара, бармены. Приезжают повара из тех же стран, но бывают гости и из экзотических стран, например Шри-Ланки. Есть такая тенденция», — сказала она.

По ее словам, трудоустройство иностранцев стоит работодателю около 1000 евро, это недешевое удовольствие.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис заметил, что ситуация сейчас такая, что из-за нехватки строителей вырастут расходы на строительство. «Конечно. Статистика показывает, что в сфере строительства работников не хватает больше всего. К сожалению, пока мы не можем заполнить свободные места и за счет завезенных работников. Ситуация на рынке такова, что если рынок по-прежнему будет несбалансирован, то расходы на строительство, цены вырастут», — сказал предприниматель. По его мнению, самый простой путь — поиск работников за рубежом.

«Несмотря на то, что в Литве у нас больше 130 000 безработных, желающих работать на стройке нет или очень мало. Самое простое решение проблемы — завозить работников из соседних стран, пока не заинтересуем местных идти на стройку», — сказал Авулис.

По его словам, больше всего работников приезжает из Беларуси. «Чаще всего из Беларуси, а также из Украины. Бывают из Грузии, Молдовы, но самый серьезный поставщик рабочей силы — Беларусь», — заметил предприниматель.

«Первая волна была 5 лет назад, когда большая часть квалифицированных работников уехала в Ирландию, потом Норвегия, другие Скандинавские страны. Передвижение по странам ЕС очень простое. Кроме того, у нас хорошие авиакомпании, они везут туда, где нужна рабочая сила. И так 5 лет назад был нанесен сильный удар, поскольку там цены на строительство в 2−3 раза выше, поэтому работники могут больше заработать. Сейчас равновесие восстановлено, но стало больше работы, больше строится домов, офисов, зданий, есть потребность, но рабочей силы очень не хватает», — заметил предприниматель.

Авулис сказал, что поиск работников за границей «иногда сродни последнему шансу». Он заметил, что с большим удовольствием трудоустраивал бы жителей Литвы.

«Надо работать, надо создавать бизнес. Если нет рабочей силы, надо как-то делать бизнес, но мне было бы приятнее работать с родившимися в Литве, с гражданами Литвы, искренне говорю, поскольку разница менталитета важна. Есть спекуляции, будто мы платим иностранцам меньше, но это неправда», — сказал Арвидас Авулис delfi.lt.

Авулис отметил еще один момент: иностранцам часто оплачивают расходы на проживание.

«Я бы хотел заметить, что когда приезжают украинцы и белорусы, им обеспечивают жизнь. Компании оплачивают ночлег, расходы на проживание, питание, дорогу. Конечно, кто-то скажет, что в результате украинец получит на 100 евро меньше, чем литовец, но если взять все вместе, я могу сказать, я бы больше хотел, чтобы у меня работали литовцы, а не украинцы или белорусы», — сказал предприниматель.

По его словам, люди сейчас очень амбициозные, поэтому немногие руководители проектов соглашаются работать за 1500 евро в месяц.

«Если руководителю проекта предлагаешь 1500 евро „на руки“, можно найти немного тех, кто согласится, но большинство считает, что они должны получать примерно 2000 евро „на руки“. Рынок меняется, наверное, и предприниматели в Литве хотят, чтобы зарплаты росли», — сказал delfi.lt Арвидас Авулис.