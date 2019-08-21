закрыть
21 августа 2019, среда, 9:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Литва усиленно ищет работников в соседних странах

1
  • 21.08.2019, 7:40
  • 2,515
Литва усиленно ищет работников в соседних странах

На какие позиции берут белорусов?

В Литве на начало августа в службах занятости было зарегистрировано 137 400 безработных. На рынке труда требовалось много продавцов, поваров, специалистов по рекламе и рынку, маляров, строителей, водителей большегрузных машин. Росла потребность в специалистах по уходу, столярах и плотниках, барменах и помощниках социальных работников, пишет delfi.lt. Кадровый дефицит литовцы пытаются закрыть в том числе за счет белорусских работников.

Какие работники нужны в Литве и кем трудоустраиваются белорусы

В Литве существует список дефицитных профессий, по которым иностранцам с 2017 года можно трудоустраиваться без специальных разрешений. К примеру, в этом перечне на второе полугодие 2019 года значатся в том числе водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, бетонщик, электрик, швеи.

Белорусы, которые отправляются на заработки в Литву, нередко устраиваются именно по дефицитным профессиям. Этим объясняется то, что последние два года сокращается число выданных нашим соотечественникам разрешений на трудоустройство в соседней стране. Так, в 2018 году служба занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литвы выдала 725 разрешений на работу для белорусов. Для сравнения: в 2017 году — 1198 разрешений, а в 2016 году — 6483.

Однако в этом году тенденция изменилась: начало расти число выданных для белорусов разрешений на работу. Так, с января по июнь нынешнего года Служба занятости Литвы выдала 835 разрешений на работу гражданам Беларуси.

— По профессии большинство из них водители международных пассажирских транспортных средств, повара, монтажники технологических трубопроводов и оборудования, столяры, бетонщики, укладчики кирпича, водители электропогрузчиков, монтажники металлоконструкций, укладчики кровли, — сообщили tut.by в Службе занятости Литвы.

Для сравнения: в первом полугодии 2018 года белорусам было выдано в 2,5 раза меньше разрешений на работу в Литве — 333.

По данным белорусской стороны, в Литве в первом полугодии 2019 года трудоустроились 637 наших соотечественников. При этом в Литве востребованы белорусские рабочие. В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

К слову, тем, кто хочет трудоустроиться в Литве по дефицитной профессии, нужно получить разрешение на временное проживание либо многократную национальную визу, отмечают в Департаменте миграции при МВД этой страны.

В целом же на литовском рынке труда, по прогнозам местной службы занятости, растет спрос на инженеров, ИТ-специалистов. Из квалифицированных работников больше всего литовским нанимателям нужны водители большегрузных машин и грузовых машин, мясники, наладчики и операторы станков по обработке металла, швеи, скорняки и шапочники, строители, водители автобусов и троллейбусов, обивщики мебели. Но если профессия не входит в список дефицитных, то иностранному специалисту нужно получать разрешение на трудоустройство.

Сложнее же всего найти работу, по данным литовской службы занятости, в секторе администрирования и исполнительном секторе, в секторе учета и бухгалтерии. Немного предложений также для дизайнеров, операторов по сбору данных, биологов, ботаников и зоологов, декораторов, секретарей, спортивных тренеров, переводчиков, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

Напомним, ранее литовские фермеры жаловались, что не могут найти рабочих на зарплату в 1000 евро. Среди тех, кто откликнулся на вакансии, оказались и белорусы.

Белорусы рванули на заработки в страны Балтии. Кем трудоустраиваются наши соотечественники

Глава компании по трудоустройству иностранцев Vienas, du, trys Кристина Блякевичюте отмечает, что больше всего работников в Литву приезжает из Беларуси и Украины. «Но сейчас работников из Украины уже не хватает. Появились альтернативы, например Узбекистан. (…) Разница в зарплатах между Литвой и Украиной большая. Экономика Украины не растет так, как экономика Литвы, хотя объемы работ там в несколько раз выше», — рассказала Кристина Блякевичюте delfi.lt.

На вопрос, почему иностранцы едут работать в Литву, она упомянула менталитет и тенденцию открытия здесь компаний.

«Важен близкий менталитет, много людей, владеющих русским. Есть и такая тенденция: человек приезжает работать в сфере строительства, но в скором времени открывает свою компанию. В Литве условия для этого благоприятные», — заметила Блякевичюте.

«Работников очень не хватает в секторе строительства, далее идет сектор общепита, нужны повара, бармены. Приезжают повара из тех же стран, но бывают гости и из экзотических стран, например Шри-Ланки. Есть такая тенденция», — сказала она.

По ее словам, трудоустройство иностранцев стоит работодателю около 1000 евро, это недешевое удовольствие.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис заметил, что ситуация сейчас такая, что из-за нехватки строителей вырастут расходы на строительство. «Конечно. Статистика показывает, что в сфере строительства работников не хватает больше всего. К сожалению, пока мы не можем заполнить свободные места и за счет завезенных работников. Ситуация на рынке такова, что если рынок по-прежнему будет несбалансирован, то расходы на строительство, цены вырастут», — сказал предприниматель. По его мнению, самый простой путь — поиск работников за рубежом.

«Несмотря на то, что в Литве у нас больше 130 000 безработных, желающих работать на стройке нет или очень мало. Самое простое решение проблемы — завозить работников из соседних стран, пока не заинтересуем местных идти на стройку», — сказал Авулис.

По его словам, больше всего работников приезжает из Беларуси. «Чаще всего из Беларуси, а также из Украины. Бывают из Грузии, Молдовы, но самый серьезный поставщик рабочей силы — Беларусь», — заметил предприниматель.

«Первая волна была 5 лет назад, когда большая часть квалифицированных работников уехала в Ирландию, потом Норвегия, другие Скандинавские страны. Передвижение по странам ЕС очень простое. Кроме того, у нас хорошие авиакомпании, они везут туда, где нужна рабочая сила. И так 5 лет назад был нанесен сильный удар, поскольку там цены на строительство в 2−3 раза выше, поэтому работники могут больше заработать. Сейчас равновесие восстановлено, но стало больше работы, больше строится домов, офисов, зданий, есть потребность, но рабочей силы очень не хватает», — заметил предприниматель.

Авулис сказал, что поиск работников за границей «иногда сродни последнему шансу». Он заметил, что с большим удовольствием трудоустраивал бы жителей Литвы.

«Надо работать, надо создавать бизнес. Если нет рабочей силы, надо как-то делать бизнес, но мне было бы приятнее работать с родившимися в Литве, с гражданами Литвы, искренне говорю, поскольку разница менталитета важна. Есть спекуляции, будто мы платим иностранцам меньше, но это неправда», — сказал Арвидас Авулис delfi.lt.

Авулис отметил еще один момент: иностранцам часто оплачивают расходы на проживание.

«Я бы хотел заметить, что когда приезжают украинцы и белорусы, им обеспечивают жизнь. Компании оплачивают ночлег, расходы на проживание, питание, дорогу. Конечно, кто-то скажет, что в результате украинец получит на 100 евро меньше, чем литовец, но если взять все вместе, я могу сказать, я бы больше хотел, чтобы у меня работали литовцы, а не украинцы или белорусы», — сказал предприниматель.

По его словам, люди сейчас очень амбициозные, поэтому немногие руководители проектов соглашаются работать за 1500 евро в месяц.

«Если руководителю проекта предлагаешь 1500 евро „на руки“, можно найти немного тех, кто согласится, но большинство считает, что они должны получать примерно 2000 евро „на руки“. Рынок меняется, наверное, и предприниматели в Литве хотят, чтобы зарплаты росли», — сказал delfi.lt Арвидас Авулис.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова