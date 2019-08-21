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70-летний белорус выжил в лесу неделю без еды и спичек

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  • 21.08.2019, 8:14
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70-летний белорус выжил в лесу неделю без еды и спичек

Иван Занько из Ганцевичского района питался клюквой и брусникой, пил воду из болота и искал людей.

Спустя неделю поисков мужчину нашли в лесу местные жители.Спустя неделю поисков мужчину нашли в лесу местные жители, сообщает kp.by.

- Папочка, где ж ты был?! - обнимает старика дочь.

- В лесе я был... - растерянно отвечает тот.

Жителя деревни Люсино Ганцевичского района Ивана Занько теперь сравнивают и с партизаном, и со спецназовцем, и с полесским робинзоном. Мужчина 13 августа налегке отправился в ближайший к дому лес, чтобы как обычно собрать баночку ягод себе на десерт да грибов на суп. Пенсионер совершал такие вылазки регулярно. Только в этот раз заблудился – и вернулся домой только спустя неделю, 20 августа.

- Я на него посмотрел – и такое впечатление, будто он утром потерялся, а вечером его нашли. Так улыбался! И относительно бодрым был, учитывая, что лет десять назад он два инсульта пережил, и у него с тех пор не то здоровье и немножко замедленная реакция. Даже в больницу не хотел, мы его силой положили, чтоб врачи обследовали. У него, конечно, силы уже были на исходе, по неуверенной походке было заметно, - рассказывает Николай Занько, родной брат Ивана Григорьевича.

Спустя неделю тяжелых поисков Иван Занько наконец увиделся с дочерью и племянницей. Фото: поисково-спасательный отряд «Ангел»

Всю эту неделю деревня Люсино стояла на ушах. Ивана Занько искали местные грибники, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» из Ганцевичей, Барановичей, Слонима, милиция, военнослужащие в/ч 7404 из Барановичей, спасатели… Пенсионер все это время был совсем рядом, но будто в параллельной реальности. Блуждал лесными тропами и никак не мог выйти к людям.

- Думаю, он где-то далеко в болото зашел. Близко к деревне сейчас везде люди – грибы, ягоды собирают, его не могли не заметить. Там, где мы его нашли, все уже проверяли несколько раз - его там не было, - говорит Николай Занько.

Старик в больницу ехать не хотел, но родственники настояли. Фото: поисково-спасательный отряд «Ангел»

- В первые 12 часов мы обследовали лес в радиусе 2-3 км вокруг деревни Люсино. Проверили мелиоративные каналы, дороги. До трех часов ночи работали на отклик – звали его. Местные жители особенно вовлечены были в поиски – около 30 человек! Такое редко бывает. Они же пропавшего и нашли. Сидел на полянке, кричал «А-уу». Мужчина был в двух километрах от дома, если по прямой. В первые сутки мы в этом месте как раз искали его, но шел очень сильный дождь – возможно, он из-за шума нас не услышал… - делится подробностями Рита Велесевич, координатор поисково-спасательного отряда «Ангел» в Ганцевичах.

Всю неделю заблудившийся пенсионер питался подножным кормом: брусникой, клюквой. Воду пил дождевую или набирал из болота.

Івана Занько искали односельчане, волонтеры, солдаты, милиция, спасатели. Фото: поисково-спасательный отряд «Ангел»

- Ел даже крушину, чтоб хоть что-то в рот положить, а это же несъедобные ягоды. И вот так неделю прожить в лесу без нормальной одежды, без спичек, без ножа, без ничего. Еще как раз дожди были, ливни. Все говорили, что в такую погоду выжить невозможно. Хотя б спички ему! Развел бы огонь, погрелся бы... Если честно, я думал: уже бы найти, как есть… - брат не хочет говорить вслух о том, что почти потерял надежду найти родственника живым. – И ведь глянешь на него – здоровья особого не заметно, все-таки восьмой десяток. Но выжил же…

В родном Люсино теперь только и говорят про Григорьевича. Его искали всей деревней, а теперь снимают напряжение шутками. Сам Иван Занько еще под наблюдением врачей. Говорят, пенсионер сразу, как приехал в больницу, заснул.

- Солдаты шутили: «Вот это настоящий спецназовец!» Им-то для жизни в лесу надо два рюкзака еды, палатки… А офицер сказал: «Ему надо сразу краповый берет давать!», - смеется Николай Занько. – Вот люди удивлялись, как партизаны во время войны в лесах жили… Вот так, как наш Иван. Дай ему более или менее одежду, да еще помоложе чтоб – и попробуй его в том лесу поймай!


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