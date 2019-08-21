Стивен Биган отказался занять должность посла США в России
- 21.08.2019, 8:25
Дипломат предпочел работать спецпредставителем в Северной Корее.
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отказался занять должность посла в России. Об этом он заявил журналистам в Сеуле, передает Reuters (перевод — РБК).
«Я не буду занимать дипломатические должности в Российской Федерации, я буду по-прежнему сосредоточен на достижении прогресса в Северной Корее», — заявил дипломат.
О том, что Биган рассматривается на должность американского посла в России, ранее сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.