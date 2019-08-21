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Стивен Биган отказался занять должность посла США в России

  • 21.08.2019, 8:25
Стивен Биган отказался занять должность посла США в России
Стивен Биган
Фото: AP

Дипломат предпочел работать спецпредставителем в Северной Корее.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган отказался занять должность посла в России. Об этом он заявил журналистам в Сеуле, передает Reuters (перевод — РБК).

«Я не буду занимать дипломатические должности в Российской Федерации, я буду по-прежнему сосредоточен на достижении прогресса в Северной Корее», — заявил дипломат.

О том, что Биган рассматривается на должность американского посла в России, ранее сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.


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