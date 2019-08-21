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Ученые обнаружили в Марокко необычного динозавра

  • 21.08.2019, 8:29
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Ученые обнаружили в Марокко необычного динозавра
Фото: РИА Новости / Александр Паниотов

На местном языке он называется «горная ящерица».

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне, пишет ria.ru.

Новому виду стегозавра присвоили имя Adratiklit boulahfa, что на берберском языке означает "горная ящерица" и подчеркивает особенность местности, где его нашли.

По словам палеонтолога Сюзанны Мэйдмент, изучавшей останки, Adratiklit boulahfa интересна тем, что его останки относятся ко второй эпохе юрского периода – средняя юра.

"Большинство известных стегозавров относятся к более позднему юрскому периоду, что говорит о том, что он - самый древний определенный и описанный стегозавр, который поможет расширить наши представления об эволюции этой группы динозавров", - заявила Мэйдмент.

Раньше считалось, что Земля была разделена на два континента Лавразию и Гондвану, и тиреофоры (род стегозавров) были более распространены в Лавразии. Недавнее открытие, однако, противоречит этой теории. По мнению Мэндмэнт, это означает, что тиреофоры могут теперь быть найдены местах, где раскопки еще не проводились.

Палеонтологи надеются, что дальнейшие открытия в регионе не только обеспечат более совершенный взгляд на распределение данной группы динозавров по местности, но и дадут более четкое представление о том, как они выглядели и чем отличались от поздних стегозавров.

Стегозавры были широко распространены в Южной Африке, Северной Америке, Азии и Европе. Впервые этот вид был впервые найден в Северной Африке.


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