Tut.by: В Беларуси задержан «главный по офшорам» 11 21.08.2019, 8:53

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Разработкой специалиста занимался Департамент финансовых расследований КГК.

Управляющий партнер юрфирмы «Коллегия» Игорь Стуканов задержан сотрудниками правоохранительных органов еще 12 августа. На сайте компании Стуканов позиционирует себя как «ведущий специалист в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования». Собеседники tut.by отзываются о нем как об одном из самых известных на рынке специалистам по офшорам.

«В прошлый понедельник, 12 августа, у Стуканова прошли обыски. Он задержан. Разработкой юриста занимался Департамент финансовых расследований КГК», — рассказал собеседник.

Другой источник отметил, что Стуканова подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. «Соответственно бизнесменам, с его помощью уходившим от налогов, грозит 243-я статья. А услугами его пользовались многие компании, в том числе известные», — пояснил он.

Игорь Стуканов окончил Донецкое Высшее военно-политическое училище и юридический факультет Академии управления при президенте. В юридической фирме «Коллегия» с 2000 года.