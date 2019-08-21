Правозащитник: Растет злость людей 2 21.08.2019, 9:15

Архивное фото svaboda.org

После 25-летнего застоя у системы Лукашенко находится все больше слабых мест.

Лукашенко на совещании с правоохранительными органами не стеснялся в выражениях в адрес «вершителей судеб», отметив, что «некоторые в погонах прибурели и оборзели».

По словам Александра Лукашенко, у людей порой складывается впечатление, что сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы

Это уже второй наезд на силовиков за неделю. В прошлый раз поводом стало резонансное дело главного инженера Минского завода колесных тягачей, который несколько лет провел в СИЗО и был оправдан.

С чем связана жесткая критика силового блока?

Борьбой с коррупцией народ уже наелся и не реагирует на арест очередного чиновника, сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» правозащитник и бывший следователь прокуратуры Олег Волчек.

— Больная тема сегодня у граждан — нарушение их прав прокуратурой, судами, милицией, налоговой инспекцией, — обратил внимание собеседник «Салідарнасці». — Перед выборами глава государства должен показать, что власть работает, и ей якобы не все равно, что нарушаются права граждан.

Полагаю, каждый день в администрацию Лукашенко приходят жалобы на судей, прокуроров и следователей. Думаю, что в 70-80% случаев факты подтверждаются.

Во-первых, происходят злоупотребления на начальном сборе информации по уголовным делам. Во-вторых, сотрудники органов идут за званиями, должностями, чтобы сделать статистику. Осталась советская система — именно по статистике определяется твоя должность, подъем вверх, премиальные и зарплата. Поэтому идет такая же фальсификация, как в сельском хозяйстве по тоннам зерна. Чем больше дашь, тем ты лучше.

Олег Волчек отметил: прокуратура ослабла.

— Она просто перестала реагировать на жалобы граждан. Мы направляем жалобы на Следственный комитет — их отсылают обратно начальнику следственного управления. 15-20 лет назад, когда я работал в органах, такого не было. Если прокурору поступала жалоба на следователей, на оперативников, брались материалы проверки, разбирались и выносилось решение: возбудить дело, вынести представление или предупреждение.

По мнению правозащитника, система не справляется с жалобами граждан, идет большая текучка кадров. СК, милиция и прокуратура конкурируют между собой, и каждый бьется за свои результаты.

— На процессе в суде Московского района Минска бывший сотрудник милиции предъявил иск, чтобы ему заплатили за сверхурочные работы. Он сказал, что одним из показателей эффективности работы является количество административных протоколов и соответствие их плану, — привел пример Олег Волчек.

Заявления диктатора эксперт объяснил так:

– Растет злость людей, Лукашенко пытается стать «народным защитником».

Олег Волчек уверен, что нагоняй Лукашенко силовикам не возымеет эффекта:

— После 25-летнего застоя уже ничего не изменится. Большинство не почувствует уважения к правам граждан со стороны правоохранительных органов. Система не отреагирует.