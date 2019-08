Александр Немец: Китай переподчинил себе военные округа РФ к востоку от Урала Александр Немец

21.08.2019, 9:27

Как происходит новый этап экспансии Поднебесной в России.

Вначале я хотел рассказать об экспансии Китая в Монголии (здесь свыше 60% внешней торговли приходится на Китай, со всеми вытекающими последствиями), в Казахстане (здесь Китай очень активно работает с 1996 года, а новый президент Токаев получил высшее образование в Пекине и владеет китайским языком; его иногда называют "китайским управителем" Казахстана) и остальных четырех странах Средней Азии (для них Китай, после двадцати с лишним лет сотрудничества-экспансии, уже стал "главным кормильцем").

Я сделаю это позже, а сейчас сразу перейду к Восточной Сибири и российскому Дальнему Востоку (ВС-РДВ). Начну с цитаты из лондонского еженедельника The Economist от 3 августа 2019 года (с.30):

"Несмотря на предполагаемое доминирование "имперской" столицы М., многие части страны представляют собой, в реальности, независимые феодальные владения, которые управляются крупными землевладельцами, могучими местными кланами, губернаторами и мэрами с их частными армиями, командирами армейских гарнизонов, криминальными бандами, начальниками полиции или мусульманами-джихадистами».

Хорошо сказано! Только "М." здесь не Москва, а Манила, и вообще все это относится не к России, а к Филиппинам, где президент Родриго Дутерте уже убил примерно 20,000 наркоторговцев (согласно той же статье в The Economist), но так и не добился восстановления единства страны или ее управляемости.

Но это же самое верно и для России, где, в реальности, на местах правят почти независимые от Москвы местные деятели – олигархи из путинского окружения, крупные чиновники и военные. Ведь в России властвует абсолютная коррупция и абсолютная безнаказанность. За 28 лет ельцинско-путинского режима нервная система страны почти перестала работать. Это означает не только потерю управляемости, но и де-факто распад России.

Разница с Филиппинами в том, что территория РФ в десятки раз больше, и во много раз больше расстояние от столицы до окраинных регионов. К примеру от Манилы до южного мусульманского острова Минданао, очень склонного к сепаратизму, около 600 км. А от Москвы до Красноярского края и Приморского края – не меньше 3500 км и почти 6000 км соответственно. Это означает, в условиях РФ, если не открытый сепаратизм, то беззаветную службу тому, кто "дает денежку". То есть Китаю.

"Притчей во языцех" стал вывоз восточносибирского и дальневосточного леса в Китай по бросовым ценам – в три или в четыре раза меньше мировых цен на лес. Малая толика от "сэкономленного" выплачивается китайской стороной в виде "вознаграждения" местным чиновникам. За последние три месяца я не меньше трех раз видел на ютюбе ролики, утверждавшие, что красноярский губернатор Усс находится на жалованье у китайцев. Скорей всего так оно и есть, да и остальные губернаторы в пределах ВС-РДВ не лучше.

А это означает, что Китай добился не только экономического контроля (вывоз леса, байкальской воды в бутылках и цистернах, и вообще всего что только можно, вплоть до черного и цветного металлолома), но политического контроля (или чего-то очень близкого) над ВС-РДВ – через регулярные взятки (своего рода жалованье) местному руководству.

Все это началось еще в 1992-93 годах. Я сам наблюдал "первые шаги Китая" на востоке России во время нескольких "ознакомительных поездок" по Бурятии, Читинской области и Амурской области и описал это в книге “Growth of China and the prospects for eastern regions of former USSR” ("Растущий Китай и перспективы для восточных регионов бывшего СССР"; издано в США в 1995 году, Edwin Mellen Press Publishing House при содействии Университета Миннесоты).

А в 2018-2019 годах этот процесс, очевидно, завершился: Китай установил экономический и квазиполитический контроль над всеми пограничными регионами ВС-РДВ. (Ничего не знаю относительно Якутии, Магаданской области, Камчатки, Чукотки и Сахалина; может быть, там по-другому – все-таки Америка, Канада и Япония рядом.)

Видимо, здесь действовали те же модели, которые были использованы Китаем при экономической и политической экспансии в Южной и Юго-Восточной Азии. Не обошлось и без "местной специфики". В частности, имел место очень быстрый рост численности граждан Китая на российском Дальнем Востоке (для Восточной Сибири – отдельный счет). По некоторым оценкам, только за 2017 год их число выросло с 400.000 до 700.000 человек.

Я должен подчеркнуть, что очень высокий научно-технологический потенциал Китая, не говоря уже о высоком экономическом потенциале, сильно облегчают экспансию и установление контроля над ВС-РДВ. И я не исключаю, что первые в России действующие системы "5G" (мобильная связь 5-го поколения) появятся в Красноярске, Иркутске, Благовещенске и Владивостоке (в качестве подсистем сети 5G провинций Хэйлунцзян и Цзилинь) раньше, чем в Москве и Петербурге!

Что самое характерное, Москва даже не пытается сопротивляться. В качестве одного из многочисленных доказательств данного "тезиса" можно привести ютюб (ролик https://www.youtube.com/watch?v=-c4B1rq0HcY&feature=youtu.be).

А как насчет военного контроля Китая над регионами ВС-РДВ?

В последнем упомянутом ютюб ролике подробно рассказывается о разрушении военных городков на Дальнем Востоке РФ – в Дальнереченске Приморского края и в других местах. Численность российских военнослужащих в восточных регионах РФ резко сократилась в последние несколько дет (этот процесс начался еще при Ельцин, в 1996 году; я за ним следил). Но осталось много военной техники – танки, разная бронетехника, артиллерия, военная авиация, военные корабли и даже некоторое количество ядерного оружия.

Примерно с августа 2018 года тема "Военно-политический союз Китая и России" стала любимой темой некоторых серьезных американских изданий. "Вспышке интереса" к этой теме очень способствовали крупнейшие российские военные маневры "Восток" в сентябре 2018 года. В них участвовали 300,000 российских и 3200 китайских военнослужащих. СМИ США "расписали" эти совместные учения и даже подготовку к ним в десятках статей. (Например, Wall Street Journal (WSJ), 29.08.19; Time, 17.09.18; The Week, 17.09.18)

C начала 2019 года интерес СМИ США к "военно-политическому союзу Китая и России" дополнительно вырос. Так Wall Street Journal (WSJ) в номере от 2-3 февраля 2019 года опубликовала статью Ярослава Трофимова на две страницы (с.С1-С2) "Новая ось Москва – Пекин" (The new Beijing – Moscow Axis). Главный тезис статьи: "И Китай и России боятся Америки и Запада, и потому быстро поднимают уровень военно-политического сотрудничества. При этом Москва – в отличие от 1950-х годов – играет роль младшего партнера.»

Почти одновременно, в номере от 30 января 2019 года, WSJ опубликовал сразу две статьи о "растущей китайско-российской угрозе" для Америки. В другой статье, от 28 января, WSJ описал проникновение китайско-российского альянса в Венгрию и поддержку этим альянсом "авторитарного премьер-министра Виктора Орбана» в его противодействии Америке.

Настоящий взрыв интереса к данной тематике, в СМИ США и Великобритании, имел место в конце июля 2019 года, после "совместного воздушного патруля НОАК и Российской Армии у берегов Южной Кореи". (Пока не буду пересказывать.)

Но особый интерес у меня вызвала публикация украинских военных аналитиков и (ролик на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=I1e631jS-fo&feature=youtu.be).

Эта публикация подчеркивает, что уже 2-3 года эшелоны с китайской военной техникой разъезжают по всей территории РФ к востоку от Урала и что китайские военные распоряжаются в Сибири и на Дальнем Востоке "как у себя дома". А теперь Китай привлек "лучшие остатки" военных сил РФ для реализации своих планов в отношении Японии и Южной Кореи.

Статья содержит некоторые полемические преувеличения ("Скоро Путин полностью отдаст Московию Китаю и сам туда отъедет!"), но в целом подтверждает мой вывод: НОАК (китайская армия) глубоко проникла в дела военных округов РФ к востоку от Урала и по крайней мере частично переподчинила их себе.

Александр Немец, kasparov.ru