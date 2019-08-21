Семь мест, в которых можно по-настоящему вернуться в детство 1 21.08.2019, 9:45

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Кто из нас хотя бы раз не мечтал об этом?

Кто из нас не мечтал вернуться в детство — ту пору, когда так легко беззаботно веселиться и просто наслаждаться позитивными эмоциями? «Популярная механика» собрала семь потрясающих мест, где это можно гарантированно сделать в любом возрасте.

Звездные войны в виртуальной реальности

Кого сейчас удивишь VR-очками, в которых можно попытаться пройти пару примитивных шутеров? А у создателей аттракциона «Секреты империи» (Star Wars: Secrets of the Empire) получилось создать полноценный игровой комплекс, посетители которого погружаются в приключение на сто процентов. Помимо шлема реалистичные ощущения создает специальный жилет, передающий удары, а также специальные тепловые пушки. Игрокам предстоит выполнять миссию на покрытой озерами магмы планеты Мастафар, так что горячие потоки воздуха гарантируют полноту впечатлений. Посетить этот аттракцион можно в США: один VR-комплекс открыт в Орландо, штат Флорида, а второй в калифорнийском Анахейме.

Пожалуй, лучший конструктор в мире

Lego является одним из самых популярных брендов игрушек и этот конструктор есть за что любить. Он разнообразен, дает игроку огромный простор для реализации идей, а что самое главное, он остается интересен всем поколениям. Как же прекрасно, что в мире построены шесть настоящих городов, посвященных ему. Конечно же речь идет о «Леголендах» — огромных парках развлечений, где абсолютно все либо действительно сделано из этого конструктора, либо выглядит похоже. Ближайшие к России расположены в Германии (Гюнцбург), Дании (Биллунд) и Великобритании (Виндзор). Единственное, чего стоит опасаться при посещении «Леголендов», так это приступа острой тоски при виде набора, который ты так хотел в детстве, но по какой-то причине не смог получить, а теперь его не купить и подавно.

Красный едет быстрее, ведь так?

Ох уж эти детские споры, кто круче — красный или желтый, Ferrari или Lamborghini? В Формуле 1 последней не было, так что болели, обычно, вместе за Scuderia, и очень часто Шумахер действительно был шустрее всех. Наверное, именно поэтому самые быстрые американские горки расположены в парке развлечений, который полностью посвящен продукции знаменитого итальянского автопроизводителя. Чтобы посетить Ferrari World придется лететь в Абу-Даби, но это того стоит. На площади в двести тысяч квадратных метров расположены 20 масштабных аттракционов, а также музей суперкаров и его гоночных болидов. Мечта каждого повзрослевшего любителя мощных и быстрых автомобилей.

Стать героем киноленты

Если про «Диснейленд» не знают, неверное, только туземцы из неконтактных племен, то о Universal Orlando вспоминают реже, а зря. Это гигантский комплекс различных непрекращающихся представлений, посвященных фильмам знаменитой студии. Тут есть все: от «Гарри Поттера» до «Симпсонов». Посещать его лучше всего в различные праздники, когда все аттракционы дополнительно преображаются, например, в стиле Хэллоуина. Парк «Диснея», кстати, расположен неподалеку, так что в Орландо имеет смысл ехать минимум на пару дней, а лучше на неделю — за один день оба места обойти нереально.

Неповторимый дух экстремальных путешествий

Следующий пункт для посещения гораздо меньше и ближе, но это не отменяет его значимости — в питерском Музее Арктики и Антарктики можно провести долгие часы, хотя он и расположен в небольшом здании. На ограниченной площади собраны тысячи артефактов, свидетельствующих о тяжкой борьбе с неумолимой природой приполярных регионов Земли в ходе их исследований. Множество инсталляций показывает как флору и фауну этих недружелюбных мест, так и быт исследователей. Настоятельно рекомендуется всем, кто в детстве зачитал до дыр «Два капитана» или запоем «проглатывал» одну книгу Жюля Верна за другой. Трудно найти другое место, настолько сильно дышащее мирным героизмом и духом приключений.

Лучший способ вернуть новогоднее настроение

В мире существует около десятка резиденций Санта Клауса и Деда Мороза — можно выбирать, какая ближе. В России такая расположена в Великом Устюге, а перед Новым Годом главный Дед Мороз страны приезжает в Москву. В Финляндии есть как минимум три «рождественские» или «новогодние» деревни, в которых обитает Йоулупукки — местный старец, раздающий подарки. Аналогичные достопримечательности расположены в белорусской Беловежской пуще, где растет самая большая ель в Европе, а также в Швеции (парк Томтеленд близ Мура), на Аляске (городок Норт-Поул) и Норвегии (на побережье озера Савален). Возможность 8 месяцев в году резвиться в снегу прилагается.

Комната первобытной ярости

У всех из нас бывают моменты, когда жизненно необходимо просто взять и разломать что-нибудь. Крушить, бить, уничтожать — все, что бьется, рассыпается и разламывается. Но, к сожалению, только в детстве это еще могло сойти с рук, а для взрослых такое поведение, порой, может и к уголовной ответственности привести. К счастью, во многих крупных городах стали появляться «Комнаты ярости». Это заведение, в котором за разумную плату посетителя облачают в защитный костюм и выдают ему различные инструменты — биты, кувалды и даже пилы. В течении оплаченного времени можно как угодно аннигилировать любые доступные предметы. Их предоставляет заведение, либо можно принести что-нибудь с собой, например, фотографию шефа.