Деньги ушли в песок? 8 21.08.2019, 9:57

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В регионах Беларуси складывается критическая ситуация с обороткой.

Оборотные средства — это те ресурсы, без которых не существует предприятие. Когда оборотка вымыта, компании влезают в кредитную кабалу либо банкротятся. Собственные оборотные средства — это разница между всей обороткой предприятия (краткосрочными активами) и его краткосрочными обязательствами, пишет banki24.by.

Если разница положительная, то компания имеет собственные оборотные средства, если нет — оборотка вымыта и предприятию для продолжения деятельности нужно привлекать финансирование. Для Беларуси характерны огромные диспропорции в распределении собственных оборотных средств.

На 1 июля 2019 года крупные и средние компании обладали 17,4 млрд BYN собственной оборотки, из которой 11,6 млрд BYN приходилось на минские организации. В 3 областях сумма собственной оборотки составила более 1 млрд BYN в эквиваленте. В этот список вошли Брестская (2,440 млрд BYN), Гродненская (1,225 млрд BYN) и Минская (2,990 млрд BYN) области.

В остальных регионах положение с обороткой было кардинально иным. Так, в Витебской области собственная оборотка составила лишь 7,5 млн BYN, а в Гомельской и Могилевской областях оборотка была отрицательной — минус 297,6 и 497,6 млн BYN соответственно.

В разрезе видов деятельности значительные объемы оборотки имелись в сельском хозяйстве (2,032 млрд BYN), пищепроме (2,354 млрд BYN), машиностроении (2,142 млрд BYN), энергетике (1,261 млрд BYN), строительстве (2,062 млрд BYN), оптовой торговле (1,565 млрд BYN), на транспорте (1,101 млрд BYN), в сфере информации и связи (1,415 млрд BYN), финансовой и страховой деятельности (2,347 млрд BYN).

Одновременно в стране есть виды деятельности с вымытой собственной обороткой. В эту категорию можно отнести деревообработку и целлюлозно-бумажную отрасль (минус 1,312 млрд BYN), нефтепереработку (минус 1,224 млрд BYN), производство неметаллических продуктов (минус 929,6 млн BYN), металлургическое производство (минус 1,504 млрд BYN), HoReCa-бизнес (минус 522,2 млн BYN), воздушный транспорт (минус 102,6 млн BYN).

На 1 июля 2019 года 30% крупных и средних предприятий не имели собственных оборотных средств, а 10,7% были обеспечены обороткой ниже норматива. Худшее положение отмечалось у компаний из Минской области, где 38% организаций не имели собственной оборотки, а 12,6% испытывали ее дефицит.

К 1 июля оборотка была вымыта или недостаточна у 66,7% предприятий воздушного транспорта, 59,4% компаний розничной торговли, 50,4% металлургических производств, 52,6% предприятий пищепрома, 49,7% HoReCa-фирм. Полностью отсутствовали проблемные предприятия в финансах и страховании, что объясняется спецификой деятельности и жестким регулированием.