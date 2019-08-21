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Помпео: США сделают все, чтобы помешать иранскому танкеру доставить нефть в Сирию

  • 21.08.2019, 10:14
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Помпео: США сделают все, чтобы помешать иранскому танкеру доставить нефть в Сирию
Майк Помпео
Фото: Reuters

Американские санкции могут быть введены в отношении всех потенциальных помощников Ирана.

США предпримут все возможные меры, чтобы помешать иранскому танкеру доставить нефть в Сирию в нарушение санкционного режима. Госсекретарь Майк Помпео предупредил об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает «Голос Америки».

Американские санкции могут быть введены в отношении всех потенциальных помощников Ирана, способствующих проходу танкера в сирийский порт для доставки нефти.

«Если это судно вновь направится в Сирию, мы предпримем все возможные меры, в соответствии с санкционным режимом, чтобы не допустить этого», - заявил глава Госдепартамента.

Иранский танкер Adrian Darya, ранее носивший имя Grace 1, вышел из порта Гибралтар 18 августа. Согласно данным слежения за судами, танкер движется в направлении греческого порта Каламта.


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