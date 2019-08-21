Угроза регулирования цен становится все более реальной 21.08.2019, 10:23

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Какие товары могут попасть в эту группу.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) на деле доказало, что возможное введение ценового регулирования – это не пустые слова. Его, в частности, подтвердил «антимонопольный» министр Владимир Колтович, выступая в МАРТ, сообщает «Экономическая газета».

Одновременно постановлением Совмина от 15.08.2019 № 542, вступившим в силу с 17 августа т.г., существенно расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются антимонопольным ведомством не более 90 дней в течение одного года. С указанной даты в него включены хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из пшеничной муки, сыр (твердый, полутвердый), свежие яблоки, черный чай, а также свежие овощи – картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры.

При этом облисполкомы и Мингорисполком, которые имели такое право ранее, его лишены. Другими словами, если ценовое регулирование свежих овощей будет введено, то это сделают сразу по всей стране, не «размениваясь» на области. Единственное исключение, которое, на наш взгляд, вряд ли сильно повлияет на ценовую ситуацию в Беларуси, – это исключение из перечня регулируемых по ценам товаров свежих картофеля, свеклы столовой, моркови столовой, откалиброванных, мытых и расфасованных в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Но это еще не все дополнения «ценового» перечня. Кроме риса белого шлифованного и крупы гречневой в него включены крупы манная и пшенная. К «мясной» товарной группе, в которую ранее входили говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров, дополнительно включены отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки.

Есть у «ценового» перечня и потери: с указанной даты из числа регулируемых исключены тарифы на услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении. Когда вы в последний раз плавали по белорусским рекам, да еще в регулярном сообщении? Вот и мы тоже...

«Предыдущий» перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулироваться МАРТ не более 90 дней в течение одного года, мы приводили в «ЭГ» от 13.08.2019 № 59 в материале «МАРТ пригрозило ввести ценовое регулирование». Напомним, что министерство вполне может и продлить указанный период регулирования цен, правда, ему придется согласовывать эту меру с Евразийской экономической комиссией.

Что касается выступления Владимира Колтовича, то, как сообщило агентство БЕЛТА, он подтвердил, что цены на продовольственные товары, и особенно социально значимые, продолжают расти. Если в октябре прошлого года их увеличение составило 5,9 % в годовом выражении, то в январе т.г. – уже 9,8%, в феврале – 11%, в июне – 9,7%. Прирост цен только по социально значимым товарам обусловил около 0,7 процентного пункта инфляции, или 24% общего прироста потребительских цен за I полугодие 2019 г. Так, фрукты подорожали на 14,4%, молоко и молочные продукты – на 4,6%, картофель – на 5,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,3%.

Более того, МАРТ подсчитало, что «темпы роста цен на социально значимые товары выше, чем на все остальное», при этом, в отличие от увеличения цен производителями и переработчиками, которое обусловлено объективными причинами, к розничной торговле у МАРТ «есть вопросы». В частности, встречаются случаи, когда надбавка на отдельные группы социально значимых товаров может превышать 60%, что, по мнению министра, просто недопустимо. «Мы проанализировали работу торговли. Рентабельность там действительно невысокая – в среднем 1% или чуть выше, но рентабельность продаж продовольственных товаров выросла с 1,4% до 3,5% за пять месяцев 2019 г. Если говорить просто – торговля увеличила свои аппетиты», – считает В. Колтович.

Он также напомнил, что в Беларуси действуют предельные максимальные торговые надбавки, о которых мы писали в упомянутой выше статье, и они обеспечивают рентабельную работу торговых организаций. «Это рекомендации, но мы будем настоятельно просить торговлю их придерживаться», – подчеркнул министр.

Конечно, ценовое регулирование не будет вводиться неожиданно. Сначала во всех регионах проведут коллегии, где будут участвовать главные управления МАРТ по областям. Там торговые организации еще раз проинформируют о рекомендациях по уровню надбавок на социально значимые товары. Затем в областях проведут мониторинги изменения цен и надбавок на такие товары, при этом процесс уже пошел – соответствующие запросы стали направлять в торговые сети и производителям. Помочь в проведении «ценовых» мониторингов обещала и Федерация профсоюзов Беларуси.

В МАРТ надеются, что к середине сентября всю необходимую информацию о соблюдении рекомендованных ведомством надбавок и динамике цен они соберут. Министр не исключил, что итоги мониторинга приведут к уточнению рекомендаций по уровню применяемых торговых надбавок на социально значимые товары. Однако, если итоги министерство «не вдохновят», вопрос с введением регулирования цен будет решаться не в пользу торговли. «Если ситуация не изменится, то будем рассматривать введение ценового регулирования. Причем по всей цепочке: производитель – переработчик – торговля», – пообещал В. Колтович.

Ясно, что в МАРТ понимают: введение ценового регулирования – «это очень серьезный шаг, после которого могут возникнуть другие проблемные моменты, в частности, с ассортиментом товаров». Опыт прошлых лет показывает, что, если на какие-то дешевые товары цены начинают регулировать, они просто исчезают с прилавков. Поэтому надо надеяться, что эту крайнюю меру применять не придется. В то же время и «бизнес не должен забывать о социальной ответственности перед обществом, прежде всего это касается цен на социально значимые товары», уверен министр.