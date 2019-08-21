Взрыв в Северодвинске: что минобороны РФ вывозит из зоны поражения? 2 21.08.2019, 10:29

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Иллюстрационное фото EPA

Стало известны новые подробности о ядерном ЧП.

После аварии на военном полигоне в Архангельской области близ российского города Северодвинска МИД РФ заявил об отказе в обязательном порядке передавать профильным международным организациям данные мониторинговых станций об уровне радиации. Издание «Гордон» выяснило, достигло ли радиационное облако территории Украины и несет ли угрозу гражданам страны авария в Северодвинске.

Путин не видит угрозы

8 августа минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. Погибли пятеро сотрудников госкорпорации "Росатом" и двое сотрудников министерства.

По сообщению Росгидромета, в первые несколько часов после взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 4–16 раз, но в течение дня нормализовался. Эта информация совпадала с данными, опубликованными на сайте местной администрации. Однако позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, указав, что "ситуацией занимается министерство обороны Российской Федерации».

Через несколько дней американская газета The New York Times со ссылкой на данные Пентагона писала: авария произошла во время испытаний прототипа крылатой ракеты c ядерной установкой "Буревестник", которую президент России Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году. СМИ сообщали, что эта ракета оснащена ядерным воздушно-реактивным маршевым двигателем. Эту версию в своем микроблоге Twitter поддержал и президент США Дональд Трамп.

Через два дня после взрыва, 10 августа, возникли неполадки в работе мониторинговых станций в Дубне и Кирове, а 13 августа перестала поступать информация от станций в чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово. Об этом через несколько дней написал секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. В этот же день пресс-служба управления МЧС по Архангельской области сообщила: лабораторные пробы грунта, речной и морской воды, песка из Северодвинска и Неноксы (места аварии) соответствуют показателям нормы.

Уже 15 августа управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии уведомило, что на севере страны, в районе станции в Сванховде, в воздухе зафиксировали незначительные объемы радиоактивного йода. Специалисты не смогли установить, связано ли обнаруженное вещество с инцидентом в Северодвинске.

19 августа – в день встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным – появилась информация о полном прекращении работы четырех российских мониторинговых станций.

Отвечая на вопросы французских журналистов, Путин сказал: "Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских – мы серьезных изменений там не видим". Впрочем, глава РФ не ответил на вопрос, какое именно вооружение испытывали российские ученые на военном полигоне близ Северодвинска.

Тем не менее уже 20 августа, на следующий день после выступления, станции на Чукотке и Алтае заработают. Однако замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, то ли не получив должные вводные, то ли, наоборот, исполняя прямой приказ высшего руководства, скажет, что Россия не обязана передавать мониторинговые данные международным организациям, назвав это "сугубо добровольным делом".

Достигла ли радиация Украины?

19 августа Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытания опубликовала анимированную карту, где показала предполагаемый маршрут передвижения радиационного облака после взрыва в Северодвинске. В соответствии с данными экспертов, радиоактивное пятно могло распространиться над территорией России, 12 августа накрыть Казахстан, а с 14-го по 18 августа – отдельные территории Украины: сначала Крым, затем восточные, центральные и южные области.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

Ранее специалисты Госинспекции ядерного регулирования Украины предполагали, что загрязненные массы продержатся над территорией страны до 16 августа.

Журналисты интернет-издания "Гордон" связались с представителями Главного центра специального контроля и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), дабы выяснить, действительно ли радиационное облако достигло Украины. Мониторинг не выявил превышения показателей радиационного фона в Украине. Однако центры не покрывают 100% украинской территории.

"Мы не можем отвечать за ситуацию во всей стране, потому что мы не контролируем 100% территории. У нас есть сеть оборудованных пунктов наблюдения, где регулярно проводятся замеры. И в этих пунктах мы не зафиксировали повышения радиационного фона. Есть суточные колебания значений, но выше нормы показатели не поднимались", – заявил изданию "Гордон" заместитель начальника Главного центра специального контроля Игорь Корниенко.

Пресс-секретарь ГСЧС Владимир Овсяник сказал: отклонений уровня радиации от нормы отмечено не было.

На карте мониторинга радиационной ситуации Главного центра специального контроля указано, что на всех мониторинговых пунктах наблюдения (их четыре) радиационный фон ниже допустимых значений.

Впрочем, украинское правительство постановлением от 14 августа обязало пограничников в течение 30 минут оповещать Госэкоинспекцию в случае, если будут обнаружены грузы или транспортные средства с превышением допустимого уровня радиации на границе с Украиной. Причины принятия решения в документе не указываются.

Что сейчас происходит в зоне поражения?

20 августа правительство Архангельской области объявило тендер на приобретение 1,2 тысячи фильтрующих гражданских противогазов. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные портала госзакупок. Максимальная стоимость контракта, который будет оплачиваться из областного бюджета, составляет 4,6 миллиона рублей. Цена одного противогаза составляет 3,8 тысячи рублей.

Средняя цена защитного элемента на сайтах российских интернет-магазинов составляет от 500 до 1500 рублей. Даже на официальном сайте магазина ГОС ЧС РФ средняя цена на противогаз значительно ниже заявленной областной администрацией стоимости.

19 августа в Центральную медико-санитарную часть Северодвинска поступил пациент с симптомами острой интоксикации, которая может быть вызвана употреблением воды из реки Солзы. Медики полагают: местные водные ресурсы могли быть отравлены радиацией.

Недалеко от Северодвинска было замечено судно минобороны РФ, предназначенное для временного хранения, транспортировки и выдачи жидких радиоактивных отходов

Согласно информации пресс-службы управления МЧС по Архангельской области, лабораторные пробы грунта, речной и морской воды, песка из Северодвинска соответствуют показателям нормы. На Солзе расположены водозаборные сооружения города Северодвинск, а также Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод.

В то же время один из морских участков близ Северодвинска остается заблокированным для свободного плавания. По приказу минобороны РФ администрация морских портов западной Арктики на месяц закрыла для гражданских судов район Двинского залива Белого моря, где произошел взрыв на военном объекте. Перекрыли залив военные еще 6 августа – то есть за два дня до аварии.

9 августа на спутниковых снимках американской компании Planet в Белом море был замечен транспортный танкер "Серебрянка". Это судно предназначено для сбора и хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщает в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) Джеффри Льюис. В тот же день был полностью заблокирован Двинский залив.