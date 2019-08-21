Ученые обнаружили неизвестный «плавающий материк» в литосфере 21.08.2019, 10:47

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Плита Хуана де Фука

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Древняя плита Фараллон начала очень быстро таять.

16 августа этого года рядом с побережьем Орегона было зафиксировано землетрясение, сила которого достигла отметки в 5,4 балла. Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров и располагался по западному краю плиты Хуана де Фука. Многие считают, что она является остатками древней плиты Фараллон, которая плавает в мантии планеты под Северной Америкой. Если в этой области случилось землетрясение, то причин подобного может быть несколько. Это может двигаться Тихоокеанская плита или же в данном районе происходят непонятные процессы, которые касаются древней плиты Фараллон, сообщает planetanovosti.com.

Вне зависимости от того, что происходит на самом деле, если землетрясение у берега Орегона имеет силу более пяти балов, то это говорит, что в скором времени может произойти более сильное сейсмическое явление.

На протяжении нескольких лет ученые проводили исследование плиты Хуана де Фука. С помощью специального оборудования удалось выяснить, что под центральным Орегоном находится разрыв в плите, который имеет огромную глубину и уходит дальше в мантию.

Ее длина составляет примерно 200 километров. Специалисты считают, что именно эта дыра и могла стать причиной возникновения вулканической активности в области Орегона. Исследование, которое касается данного разлома, было опубликовано экспертами в журнале Geophysical Research Letters.

Как показывает практика, древняя плита Фараллон начала очень быстро таять. По этой причине Северную Америку будет ожидать сильная вулканическая активность. В таком случае даже тихоокеанское огненное кольцо покажется совершенно спокойной в сейсмическом плане зоной.