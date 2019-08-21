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Сергей Петрухин об описании имущества: Это какие-то крохоборы

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  • 21.08.2019, 11:04
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Сергей Петрухин об описании имущества: Это какие-то крохоборы
Сергей Петрухин
Фото: «Радыё Свабода»

К известному брестскому блогеру снова приходили судебные исполнители.

В Бресте продолжается давление на активистка и блогера Сергея Петрухина. 20 августа вновь описывали его имущество, передает «Радыё Рацыя».

К блогеру приходили судебные исполнители. Действия происходили в рамках уголовного дела. Петрухин рассказал о том, как все происходило:

- Пришли ко мне две красивые девушки и описали имущество, всего пять вещей на 165 рублей. Я так удивился, думаю, что-то мало. Приезжают потом, описывают кухню, комод, утюг. Вообще, такое впечатление, что это какие-то крохоборы, или коммерческая организация, лишь бы набрать там чего-то и как-нибудь продать.

Судом Ленинского района города Бреста Сергею Петрухину был присужден штраф в размере 360 базовых величин или 7500 рублей. Потерпевшими по уголовному делу оказались сотрудники правоохранительных органов.


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