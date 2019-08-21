Топ-5 продуктов, содержащих йод 21.08.2019, 11:31

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Йод - жизненно важный микроэлемент.

Без него нарушаются практически все обменные процессы в организме. Основная функция йода — участие в синтезе гормонов щитовидной железы, пишет healthinfo.ua. Эти гормоны регулируют функции нервной системы, иммунной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, органов пищеварения, а также репродуктивную функцию. Более половины населения нашей страны в той или иной степени страдает от недостатка йода — среднестатистическое потребление йода россиянами составляет 40–80 мкг в сутки, что в 2–3 раза меньше физиологических потребностей организма.

Как определить суточную норму йода?

В организме йод не накапливается, поэтому сезонная профилактика в виде употребления йодсодержащих продуктов или препаратов в течение 1–2 месяцев неэффективна. Йод должен поступать в организм с пищей ежедневно. Потребность в йоде зависит от возраста и физиологического состояния организма. Суточная норма варьируется от 90 до 250 мкг. Самая высокая потребность 250 мкг — у беременных и кормящих женщин. Немного меньшая потребность — 150 мкг у взрослых и подростков старше 12 лет. Школьникам 7–12 лет необходимо 120 мкг в сутки. Детям до 7 лет — 90 мкг в сутки.

Как восполнить дефицит йода?

Для восполнения дефицита микроэлементов часто применяют лекарственные препараты и БАДы. Однако нельзя забывать о том, что бесконтрольный прием таких препаратов может привести к избытку микроэлементов в организме, который не менее вреден, чем их недостаток. Нехватку йода нужно компенсировать пищевыми продуктами, богатыми этим микроэлементом.

Список продуктов с высоким содержанием йода:

Йодированная соль

Употребление в пищу йодированной соли — самый простой и доступный способ восполнить недостаток йода в организме. В одном грамме йодированной соли — 40 мкг йода. Употребляя в пищу пять граммов соли в сутки, вы обеспечиваете ежедневную норму.

Морская капуста

Главным источником йода являются морские водоросли (бурые морские водоросли, морская капуста или ламинария). 20–50 г морской капусты обеспечивает суточную норму потребления данного микроэлемента. Содержание йода в морской капусте колеблется от 100 до 700 мкг в 100 г и зависит от времени сбора и вида водоросли.

Морская рыба и морепродукты

Треска, пикша, минтай, хек, камбала, сельдь, кальмары, креветки, устрицы — богатейшие источники йода. Содержание микроэлемента в 100 г находится в пределах 60–400 мкг и также зависит от вида и способа приготовления.

Овощи, фрукты и ягоды

Содержание йода в растительных продуктах не столь велико, но при условии достаточного ежедневного потребления они также обеспечивают восполнение определенного недостатка йода. Особо богаты йодом: свекла, редька, спаржа, морковь, фасоль, шпинат, лук, хурма, фейхоа, черная смородина, слива, яблоки, клубника, маракуйя, черешня, чернослив.

Орехи

Кедровые и грецкие орехи по содержанию йода существенно превосходят большинство продуктов растительного происхождения. Регулярное употребление орехов — хороший способ профилактики йододефицита.