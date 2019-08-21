В суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора «Тамбаза» Хаютина 1 21.08.2019, 11:50

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Лев Хаютин

Фото: Realt.by

Его задержали еще зимой 2017-го.

Сегодня суд Заводского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора «Тамбаза» Льва Хаютина, который был задержан еще зимой 2017-го. Его структура, напомним, строила многострадальный ЖК «Аркадия» в Минске. Хаютина обвиняют по статье 428 (Служебная халатность) и ч.3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебным положением). Подробнее — в материале tut.by.

Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Тамбаза» Льва Хаютина проходит в открытом режиме в зале суда Московского района (рассматривает суд Заводского района). В зале присутствует больше сотни человек, среди них держатели облигаций многострадального жилого комплекса «Аркадия», а также СМИ.

Интересы обвиняемого представляют два защитника. Фото- и видеосъемка в зале суда запрещены.

Лев Хаютин обвиняется по статье 428 (Служебная халатность) и ч.3 статьи 424 (Злоупотребление властью или служебным положением).

В ходе следствия было установлено, что в период с октября 2012 года по май 2017-го Хаютин, являясь должностным лицом, достоверно зная об ухудшающемся экономическом положении «Тамбаза» и складывающейся на рынке недвижимости Минска тенденции снижения продажной стоимости жилой и коммерческой недвижимости, при наличии задолженности перед банками (…), систематически давал распоряжения подчиненным работникам отдела продаж «Тамбаз» о заключении с гражданами соглашений и договоров на продажу жилищных облигаций, эквивалентных общей площади квартир и машино-мест.

Оказалось, что работники «Тамбаза», которые заключали договора, не были в курсе «преступного умысла Хаютина». Таким образом всего ими было реализовано облигаций на сумму 63 907 537,28 белорусских рубля.

Было установлено, что больше 21 миллиона белорусских рублей по указанию Хаютина были израсходованы на окончание строительства объектов 3-й очереди (два жилых дома, административно-торговые помещения 3-й очереди) и текущую хозяйственную деятельность «Тамбаза», а оставшиеся деньги — больше 42 миллионов рублей, — на строительство объектов 2-й и 4-й очереди, возведение которых не завершено в связи с отсутствием у компании средств и источников финансирования.

В результате указанных действий Хаютина, «СООО «Тамбаз» не исполнило принятые на себя обязательства по строительству и предоставлению 639 квартир и двух машино-мест 615 собственникам жилищных облигаций.

Сторона обвинения зачитывает список держателей жилищных облигаций, указывая их собственника, количество облигаций и их эквивалент квадратным метрам.

С чего все началось?

«Тамбаз» строил жилье в Минске больше 20 лет, у компании была прекрасная репутация вплоть до лета 2017 года, когда остановилось строительство двух жилых домов в комплексе «Аркадия». Лев Хаютин в интервью рассказывал, что привело к остановке строительства: в комплексе строились не только дома, но и торговый центр, и паркинг. Их финансирование шло в том числе за деньги от продажи облигаций. Но продать ни паркинг, ни торговый центр не получилось, как не получилось и взять в белорусских банках кредиты под залог строящихся объектов.

Владельцы облигаций на квартиры в строящихся домах — а это 640 семей — не дождавшись продолжения строительства, записали видеообращение к президенту, а также написали во все инстанции в требованием проверить «Тамбаз».

Результатом проверки и стало возбуждение уголовного дела в отношении Льва Хаютина и, а также заключение его под стражу в декабре 2017 года.

Было установлено, что в период руководства «Тамбазом» Хаютин, недостаточно оценив финансовое положение фирмы, выпускал жилищные облигации для строительства многоквартирных домов. Однако принятые обязательства компания не выполнила.

Кроме того, совершая от имени «Тамбаза» экономически нецелесообразные сделки, Хаютин получил выгоду имущественного характера, а общество недополучило деньги, которые могли быть направлены на строительство жилых домов, сообщала Генпрокуратура.

Общий ущерб, причиненный «Тамбазом», составил более миллиона белорусских рублей.

Что это за история с «Аркадией»

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Не все рады такой раскладке.