Что будет с протестами в России после выборов в Мосгордуму 21.08.2019, 11:59

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Фото: Михаил Светлов/Getty Images

Движение распространяется на другие города.

В России митинги в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, продолжаются в Москве более месяца и заканчиваются массовыми задержаниями и арестами.

Последняя акция протеста, согласованная с московскими властями, прошла 10 августа на проспекте Сахарова и стала самой многочисленной за последние шесть лет. Следующие заявки оппозиции на акции 17 и 24 августа были отклонены. Насчет 31 августа мэрия еще не решила, сообщает "Настоящее время".

Сторонники Дмитрия Гудкова уведомили об акции на проспекте Сахарова в субботу, 31 августа. Заявленная численность участников – 100 тысяч человек. До этого заявки подавались на четыре площадки 24 августа, но власти их отклонили со стандартными формулировками: "помехи движению пешеходов", "нарушения прав граждан" и так далее.

В субботу 24 августа на проспекте Сахарова вместо акции оппозиции состоится митинг-концерт, посвященный Дню российского флага. В организаторах значатся депутат от Единой России и организации ветеранов афганской войны. Выступить позвали Тимати, певца Дениса Майданова и ансамбль ВДВ "Голубые береты". Свое участие подтвердил пока только ансамбль.

Допустить оппозицию на Сахарова мэрия хотела в воскресенье, 25 августа, об этом просила Либертарианская партия России. Ее участники вызвались выступать переговорщиками между независимыми кандидатами, не допущенными до выборов, и московскими властями. Но мэрия отказалась принять их заявку целиком: изначально организаторы говорили о митинге и шествии. На эти условия Либертарианская партия не пошла.

"Стороны достигли некого понимания силы"

О том, закончилась ли протестная активность в Москве и как дальше будет развиваться ситуация с недопуском независимых кандидатов до выборов, рассказала Мария Снеговая, научный сотрудник Центра международных исследований и безопасности в Университете штата Мэриленд.

— Конечно, протест продолжается, просто на текущий момент ощущается некая заминка, подчеркну, как со стороны властей, так и со стороны оппозиции.

Стороны достигли некого понимания силы. 27 июля очень сильная была атака властей, но люди не испугались и вышли 10 августа на большой, достаточно значительный протест – порядка 60 тысяч человек. Настолько это значимо, подчеркну, что даже официальные лица Российской Федерации начинают на них реагировать. Следствие не предъявляет окончательного обвинения в участии в протестах ряду обвиняемых, то есть сценарий пока выбран не самый жесткий, не то, чего мы боялись.

Очевидно, что стороны ждут. Другое дело, что оппозиция не призывает на неразрешенные протесты и шествия, как мне это представляется, потому, что все-таки (для сравнения – 3 августа и 10 августа) на запрещенные митинги приходит гораздо меньшее количество людей, чем на разрешенные: где-то 20 тысяч было 3 числа и 60 тысяч – 10-го.

Мы наблюдаем некое равновесие зависшее, но, безусловно, протесты сохраняются, раздражение в обществе велико, и напомню, что все еще август, люди все еще на каникулах. К тому моменту, как подъедут из отпусков москвичи, к концу августа – началу сентября, и особенно студенты вернутся (а это, напомню, одна из самых больших сил в этом протесте), мы наверняка увидим новую волну.

Выборы, и почему важно в них участвовать, я подчеркну, служат хорошей точкой решения коллективного действия. Есть недовольство – все недовольны всем, но нет конкретной причины, по которой нужно собраться. А выборы всегда в разных странах, не только в нашей, дают очень хороший момент: есть некая точка, есть некая задача, которая должна быть достигнута. Поэтому массовая организация, как правило, очень успешна и до выборов, и после.

В данном случае это заслуга независимых кандидатов, которые смогли очень круто самоорганизоваться и собрать эти непреодолимые подписи и устроить это движение всей Москвы и даже постепенно уже – страны, по поводу, который обычно не является столь важным. Как мы знаем, москвичи даже и не знают, что это за Мосгордума и что вообще она делает. А тут удалось это сделать. И движение распространяется на другие города.

В этом плане повод важен. Но конечно, недовольство россиян выходит за рамки конкретных этих выборов. Есть ощущение, что власть нас не слышит, что страна движется не туда, предполагаемые доходы россиян падают пятый год подряд. Понятно, что это будет приводить к протестной динамике по разным поводам. Выборы в Московскую городскую думу – один из них.