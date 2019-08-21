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Юрий Бутусов: Путина остановили большие потери

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  • 21.08.2019, 12:17
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Юрий Бутусов: Путина остановили большие потери
Юрий Бутусов
Фото: Gordonua.com

В такое время лучше всего понимаешь значение подвига украинских воинов.

Об этом в «Фейсбуке» написал главный редактор украинского издания censor.net Юрий Бутусов:

«Значение подвига украинских воинов в войне лучше всего понимаешь в такие дни как сегодня - когда Трамп и Макрон заявили о готовности принять Путина снова в состав G-8.

Если бы Россия прошла дальше , и российские войска достигли бы Днепра и Харькова - сейчас бы говорили о мире и G-8 все равно, и точно также шли бы переговоры и процесс мирного урегулирования.

Мы контролируем на Донбассе ровно столько земли, сколько сумели защитить, куда успели зарыться и не отступить, там где стреляли и били врага. Переговоров бы не было вообще, если бы весь мир не увидел готовность к самопожертвованию, как под Иловайском, Дебальцево, ДАПе. Если бы украинская армия не дала отпор, и силой оружия не остановила оккупантов, а если бы дрогнули, рассеялись. если бы не было кому защищать страну - враг бы пошел до конца. Да только дорого для Путина воевать в Украине, дорого оказалось. Путина остановили не санкции - а большие потери, и угроза еще больших потерь при продвижении вперед.

20 августа 2014-го - ровно 5 лет назад, подразделения 24-й механизированной бригады и батальона МВД "Шторм" захватили две российских БМД-2 в бою под Георгиевкой с частями 234-го полка 76-й российской десантно-штурмовой дивизии. Одна из этих БМД стоит на площадке перед Музеем Второй мировой войны в Киеве, вторая - в академии сухопутных войск в Одессе».


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