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В Китае запустили услугу по клонированию кошек

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  • 21.08.2019, 12:32
В Китае запустили услугу по клонированию кошек

Котята-клоны не станут большим вкладом в науку, но будут востребованы у любителей домашних животных.

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company клонировала котенка по кличке Чеснок. Малыш выглядит точно так же, как кошка, у которой были взяты клетки для клонирования, сообщает «Нож».

«После этого успеха мы начинаем предоставлять официальные услуги по клонированию», — сообщил замдиректора компании Чжао Цзяньпин. Эта идея пришла ему в голову еще в прошлом году. Котята-клоны не станут большим вкладом в науку, но будут востребованы у любителей домашних животных, уверен Чжао.

Процесс клонирования от извлечения клеток до рождения занимает около двух месяцев и стоит более 35 000 долларов. Продолжительность жизни копии такая же, как у обычного животного.

В планах компании внедрить в клонирование ИИ, чтобы переносить питомцу воспоминания и характерные черты оригинала. Повадки Чеснока, несмотря на внешнее сходство, отличаются от его прототипа.

Несколько владельцев кошек уже забронировали услугу на случай смерти своего любимца.


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