В Беларуси отметили серьезный рост преступности 2 21.08.2019, 12:54

Рост преступности происходит из-за социально-экономических причин.

Похоже, статус Беларуси как криминально благополучного государства может быть пересмотрен: в стране значительно выросла преступность. Очевидно, по социально-экономическим причинам, пишет «Завтра твоей страны».

Во время доклада у Лукашенко председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что в январе-июле в стране был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 12,3% возросло число находившихся в производстве уголовных дел – с 75 тыс. до 84,2 тыс. К уголовной ответственности по делам, переданным прокурору для направления в суд, привлечено 25,9 тыс. обвиняемых, что на 1,8% больше, чем в 2018 году.

Кроме того, согласно данным СК Беларуси рост преступности незначительно, но ускоряется.

Согласно статистике МВД Беларуси, наиболее значительный рост преступности в текущем году отмечен в Минске – сразу почти на 25%. Основной прирост (порядка 10%) произошел в категории менее тяжких преступлений и преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Почти половина преступлений в Беларуси приходится на кражи.

«Кражи – преступления, вызванные преимущественно социальной неустроенностью совершающих их лиц, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе». — Всплеск преступности в Беларуси выпал на 90-е годы, которые характеризовались глубоким социально-экономическим кризисом, вызванным распадом советской системы. По мере восстановления экономики снижался и общий уровень криминализации белорусского общества».

И хотя по результатам одного полугодия рано делать вывод о развороте тренда, эксперты считают, что наблюдаемый рост преступности в Беларуси весьма значителен.