Reuters: Возвращение России в G7 зависит от прогресса на мирных переговорах по Украине 2 21.08.2019, 13:11

Фото: Reuters

Франция намерена выдвинуть Кремлю условия.

Возвращение России в G7 зависит от прогресса в мирных переговорах по Украине, заявил 21 августа Reuters французский дипломатический источник (перевод — gordonua.com).

Так собеседник прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Москва должна быть возвращена в эту группу.

По словам источника, Франция приняла к сведению, что Вашингтон хочет реинтегрировать Россию в группу в 2020 году, при этом "Украина жизненно важна". Он добавил, что "существует контекст, который может быть благоприятным для некоторого прогресса".

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской аннексии Крыма. В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

8 июня 2018 года перед отлетом на саммит G7 в Канаде Трамп заявил, что Россия должна быть представлена на встрече "Большой семерки". Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал инициативу Трампа. В Канаде заявили, что выступают против возвращения России, пока продолжается аннексия Крыма. Против возвращения РФ высказался также тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск.

19 августа 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

20 августа Трамп отметил, что предыдущий американский президент Барак Обама хотел выхода РФ из "Большой восьмерки", но, по его мнению, "куда более уместно" было бы оставить РФ в этом блоке.

21 августа журналистка американского телеканала CNN Кайли Атвуд сообщила со ссылкой на источник, что Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. По ее словам, это предложил президент Франции и Трамп согласился.