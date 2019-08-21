Не стало белорусского писателя Леонида Данейко 21.08.2019, 13:21

Леонид Дайнеко

Фото: «Радыё Свабода»

Ему было 79 лет.

Сегодня умер прозаик Леонид Мартынович Дайнеко. Он прожил 79 лет.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» Союз белорусских писателей, членом Рады которой был Леонид Дайнеко. Прощание состоится в пятницу в ритуальном зале на улице Ольшевского. О времени будет сообщено дополнительно, пишет nn.by.

Леонид Дайнеко родился 28 января 1940 года в Змитровцах (сегодня Кличевский район). Окончил журфак БГУ. Работал на витебском телевидении, на Белорусском телевидении. В 1972—1989 — ответственный секретарь журнала «Маладосць», с 1989 — заведующий редакции поэзии издательства «Мастацкая літаратура».

Леонид Дайнеко был автором книг «Футбол на заминированном поле», «Меч князя Вячки», «След оборотня», «Железные желуди».

С 1993 года занимался предпринимательской деятельностью, имел алкогольный бизнес, учредил фирмы «Посад» и «БелПи».