Автовладелец: ГАИ хочет порядка на дорогах, а не может организовать даже свою работу 2 21.08.2019, 13:31

Фото: gazetaby.com

Белорусский водитель столкнулся с ситуацией, больше похожей на квест.

Бесконечные очереди, неразбериха, сбои в работе компьютеров и потерянный день. Автовладелец Дмитрий Гончаров пришел ставить на учет в ГАИ свой новый автомобиль, а столкнулся с ситуацией, больше похожей на квест.

Новый автомобиль Дмитрий приобрел неделю назад и тут же озаботился постановкой его на учет. Пройдя сверку номеров, он тут же отправился оформлять документы.

— Друзья посоветовали приходить в четверг, сказали, что в этот день меньше всего людей, — рассказывает собеседник «Салідарнасці». — Но когда я вошел в здание ГАИ на Лебяжьем, то увидел какое-то вселенское столпотворение. Человек триста, если не больше, стояли в разных очередях. И это при том, что все операции осуществлялись по электронной очереди. Звучит смешно, но даже к терминалу, который выдает номер очереди, стояла очередь.

Позже Дмитрию объяснили, что в этот день было действительно немноголюдно.

Непросто оказалось и разобраться с самой системой.

— Машины я меняю нечасто, до этого покупал семь лет назад. Тогда все было иначе. Но тем не менее, даже имея два высших образования, я с трудом разобрался, что нужно делать. А ведь там были и пожилые люди, пришедшие снять с учета свой старенький Жигуль. Хорошо, помогли ребята, которые регулярно занимаются куплей-продажей авто.

Отстояв живую очередь к терминалу электронной очереди, и взяв талончики сразу в два окна — один в кассу для оплаты услуг, второй – для приема документов, Дмитрий принялся ждать.

— В кассу передо мной стояло 80 человек, во второе окно — 185! Пришлось смириться. Позвонил на работу, сказал, что до обеда меня не будет. Но я недооценил наше ГАИ. В 13 часов они все дружно закрылись и… ушли на обед. То есть, понимаете, построить свою работу так, чтобы все пять человек не ели одновременно там не могут!

К тому моменту в очереди для подачи документов перед Дмитрием оставалось около 70 человек. Чтобы не стоять без дела, мужчина решил тоже сходить перекусить.

— Прикинул, что у меня есть как минимум часа два свободного времени. Однако через час все же решил вернуться: мало ли что? Вдруг после обеда ГАИ начнет работать с удвоенной силой? — вспоминает собеседник.

Каково же было его удивление, когда, вернувшись, обнаружил, что электронной очереди уже больше нет и теперь всех принимают по живой.

— Сказали, что сломались компьютеры, и теперь нужно становиться в очередь заново! — возмущается собеседник. — К тому времени к каждому окну уже стояли длиннющие вереницы людей. Ребята, которые занимаются продажей авто, рассказали, что такое происходит регулярно: мол, электронную очередь выключают, потому что живая идет быстрее. Обиднее всего было тем, перед кем до обеда оставалось буквально несколько человек, а теперь им вновь приходилось становиться в очередь заново.

Естественно, ни на какую работу Дмитрий в этот день не попал:

— Потратил целый день на то, чтобы просто отдать документы. IT-страна! А на следующий нужно было вновь ехать в ГАИ уже к назначенному времени, чтобы получать транзитные номера на старый автомобиль, а еще через день — за новыми номерами на новое авто. И снова в очередь!

И никого там не волнует, занят ты, работаешь ли — это все твои проблемы. Мне часто по долгу службы приходится иметь дело с госорганизациями, но с таким сталкиваюсь впервые. ГАИ хочет порядка на дорогах, а не может организовать даже собственную работу!