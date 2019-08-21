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Видеохит: Попугай Игги Попа радостно отплясывает под его новую песню

  • 21.08.2019, 13:45
Видеохит: Попугай Игги Попа радостно отплясывает под его новую песню

Птица-меломан стала настоящей звездой.

В середине августа рокер Игги Поп выпустил клип на свою новую песню «James Bond». Фанаты тут же попросили снять еще одну версию видео — на этот раз с участием Бигги Попа, его попугая-меломана, пишет «Медуза».

Рокер не подвел: на последнем видео в инстаграме попугай, расположившись на животе у хозяина, радостно отплясывает под играющую «James Bond». Игги Поп в этот момент с улыбкой наблюдает за птицей и время от времени подбадривает ее.

Версия с Бигги Попом, как нам кажется, вышла не хуже оригинального клипа. Кстати, вот он:


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