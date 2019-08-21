Профсоюз РЭП добился отмены решения о высылке россиянина из Беларуси 21.08.2019, 13:57

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Сергей Резчик

Фото: Leanid Sudalenka

В Хойниках у него есть жена и двое несовершеннолетних детей.

20 августа судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда отменила постановления Хойникского РОВД и районного суда о высылке из Беларуси на 10 лет 40-летнего гражданина РФ Сергея Резчика, сообщает «Гомельская весна».

Сергей Резчик родился в Хойниках, в 90-х проживая в РФ автоматически приобрел российское гражданство. После он вернулся на Родину, создал семью, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Супруга и дети являются белорусами. В собственности Сергей имеет квартиру в Хойниках, имеет стабильную работу и стабильный доход.

В апреле 2019 года Хойникский РОВД принял решение о депортации Сергея из Беларуси на максимально возможный срок 10 лет - за административные правонарушения. Мужчина допустил управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, он привлекался к ответственности за перевозку в автомобиле ребенка без детского кресла, а также за переход улицы в неустановленном месте. Эти правонарушения и стали поводом для столь жесткой санкции, как высылка из страны.

Сергей Резчик обратился за юридической помощью в Гомельское представительство правозащитного центра «Весна». Совместно с независимым профсоюзом РЭП правозащитники подготовили жалобу в Гомельский областной суд.

Представлявший в областном суде интересы высылаемого правозащитник Леонид Судаленко результатом судебной тяжбы остался доволен.

«Решения о высылках постоянно проживающих у нас иностранных граждан применяется без учета интересов их семей и интересов несовершеннолетних детей. Кроме того, крайне неприятно слышать от людей в мантиях судей вопросы, почему высылаемый не принимает белорусского гражданства. Подчеркиваю, гражданство, как и религию, каждый человек выбирает для себя самостоятельно. Нужно уважать этот выбор!», - заявил после правозащитник.

Он также отметил, что это не первая победа правозащитников в делах о высылках иностранных граждан. 7 февраля Гомельский областной суд отменил решение о высылке из Беларуси 40-летнего гражданина Украины Сергея Проценко, проживающего в Буда-Кошелево.

Напомним, 8 августа апелляционная инстанция Гомельского областного суда оставила в силе решение суда Буда-Кошелевского района о высылке жителя агрогородка Губичи Владимира Траутера. Имеющего вид на жительство россиянина выслали из страны на пять лет в интересах общественного порядка. Также в областном суде находится жалоба 66-летнего гражданина Украины Владимира Ландаря, которого депортировали из страны за нарушения порядка пребывания иностранных граждан на территории Беларуси.