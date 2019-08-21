Они же вгрызаются! 2 Лев Пономарев

21.08.2019, 14:06

2,926

ЛЕВ ПОНОМАРЕВ

Cмешное и убогое не вызывает страха.

Следственный Комитет РФ и суды, стремясь угодить Собянину и Путину, выстраивают ускоренное производство, первой жертвой которого стал гражданский активист Константин Котов.

Следствие продолжалось всего два дня. В последующие три-четыре дня уложились и два судебных заседания, и ознакомление обвиняемого и его адвоката с делом. С такой наглостью и беззаконием я не сталкивался за все 20 лет моей правозащитной деятельности, и более того, ни один из знакомых мне адвокатов такого не видел.

Просто посмотрите на эту хронику:

— 13 августа 2019 г. Котов К.А. был задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ в городе Москва, в тот же день ему было предъявлено обвинение в совершение преступления по статье 212.1 УК РФ;

— 14 августа 2019 г. Котову К.А. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть, до 12 октября 2019 года;

— 15 августа 2019 г. следствие по делу в отношении Котова К.А. было завершено, и ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции;

— 16 августа 2019 г. срок ознакомления Котова К.А. с материалами дела был сокращен до 3 суток – до 12 часов 00 минут 19 августа 2019 года. В этот же день состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на избрание Котову К.А. меры пресечения, в результате которого жалоба в защиту Котова К.А. была отклонена, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

— 19 августа 2019 г. дело Котова К.А. было передано на утверждение обвинительного заключения в Прокуратуру Москвы.

За шесть дней обстряпали все. И следствие, и суды обеих инстанций по мере пресечения, и ознакомление с делом, и передачу дела прокурору. Сравнение с тройками НКВД или же с военно-полевыми судами в ходе Великой Отечественной войны, когда приговоры оглашались через несколько дней, а то и через несколько часов после ареста, уже не кажется таким уж натянутым. Неужели они «котовых» так боятся?..

Без сомнения, вся эта «напряженная работа» судов и следственных органов в чрезвычайном режиме – ни что иное, как уголовщина, а законом и Конституцией здесь даже не пахнет. Сегодня я направил в прокуратуру Москвы письмо с требованием вернуть дело Константина Котова на доследование, и привлечь к ответственности тех, кто причастен ко всему этому высокоскоростному беззаконию, с такими же просьбами обратился к Москальковой Т.Н. и Федотову М.А.

Сейчас Константину Котову нужна наша помощь. Сегодня люди пришли к Генеральной прокуратуре и оставили свои обращения в его защиту. Уже несколько дней у памятника Пушкину и у Администрации президента проходят одиночные пикеты в поддержку Константина Котова, которого многие знают и ценят, как спокойного, отзывчивого и честного человека.

Константина Котова хотят посадить по так называемой «дадинской» статье (ст. 212.1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Ранее Конституционный Суд постановил: прежде чем осуждать по ней кого-либо, необходимо доказать, что обвиняемый совершил такие действия, из-за которых публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению значительного вреда здоровью или имуществу граждан, общественной безопасности.

Действия Константина Котова не несли никакой общественной опасности и были исключительно мирными. Об этом говорят и десятки свидетелей, и многие видеозаписи с московских акций протеста. Именно поэтому следствие торопилось, чтобы не рассматривать все эти аргументы.

Гражданское общество должно сделать все возможное, чтобы новый прецедент осуждения по этой статье не был создан. Особенно, когда речь о таком человеке, как Костя Котов. Честно говоря, я не понимаю, на что рассчитывают власти, стряпая такие дела.

Понятно, что они хотят напугать людей, но смешное и убогое не вызывает страха.

P.S. В голове вертится советский анекдот.

Двое коллег обсуждают третьего:

— Конечно, ж@пу лизать начальству иногда полезно. Но он же вгрызается!..

Лев Пономарев, «Эхо Москвы»