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В Италии партия Сальвини может оказаться в оппозиции

  • 21.08.2019, 14:25
В Италии партия Сальвини может оказаться в оппозиции
Маттео Сальвини

Две партии могут сформировать правительство без «Лиги».

Президент Италии Серджио Маттарелла в среду проводит консультации с лидерами политических партий о формировании нового правительства. Глава кабинета министров Джузеппе Конте накануне ушел в отставку из-за раскола в коалиции двух популистских сил - партии "Лига" Маттео Сальвини и "Движения пяти звезд", сообщает "Радио Свобода".

Выступая в Сенате парламента, Конте раскритиковал вице-премьера и лидера "Лиги" Маттео Сальвини за то, что он, как считает Конте, спровоцировал правительственный кризис и поставил интересы своей партии выше интересов государства.

Сальвини фактически стал инициатором раскола, заявляя в последнее время о необходимости досрочных выборов и о разногласиях в кабинете министров. Формальным моментом начала правительственного кризиса стало недавнее голосование "Лиги" вместе с оппозицией за строительство высокоскоростной железной дороги во Францию – вопреки позиции "Движения пяти звезд".

Президент встретится с лидерами оппозиционной Демократической партии и "Движения пяти звезд". Ряд комментаторов, а также представители обеих политических сил не исключают, что эти две силы, несмотря на разногласия, смогут сформировать новую коалицию - что позволит избежать досрочных выборов.

По данным итальянских СМИ, сам Сальвини считает такую возможность более чем реальной. В этом случае его правопопулистская "Лига" окажется в оппозиции, а кабинет министров станет более центристским и более проевропейски ориентированным. Впрочем, по-прежнему неясно, удастся ли сформировать новую коалицию и кто претендует на роль премьера в новом возможном кабинете.


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