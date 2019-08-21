Максим Винярский: Нам нужно стать умнее, чтобы силы тьмы не взяли реванш 3 21.08.2019, 14:32

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Враг смотрит, готовы ли мы защищаться, бороться, сопротивляться.

И все же это было: свет, хоть и на время, рассеял тьму. Граждане восстали против хунты ГКЧП. Казалось бы так просто никуда не ходить и ничего не делать. Убедить себя, что плетью обуха не перешибить, и остаться дома. Тем более, что, глядя на кондовые лица в телевизоре, никто тогда, в августе 1991-го ни секунды не сомневался: эти отдадут любой приказ, пишет координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский для Telegram-канала «Баста!».

Ставки тоже были совсем другие. Если бы хунта победила, проигравших не сажали бы на сутки и не штрафовали. В лучшем случае — отправили бы на Колыму, в худшем — намотали бы на гусеницы танков прямо там, у московского Белого дома.

Не вышло у них тогда. Народ отстоял свое право на жизнь и свободу. Владимир Усов, Дмитрий Комарь и Илья Кричевский погибли не зря. Сатанинские силы удалось отбросить, загнать обратно во тьму.

Прошло пару лет. Люди расслабились, обрадовавшись, что зло повержено. Всех простили, решив начать с нуля. Ни люстраций, ни судов. Даже путчистов освободили довольно быстро. Нечисть вновь подняла голову и пошла в бой. Сначала съели своих демократов, затем задушили народы, которые хотели вырваться на свободу из объятий империи. Уничтожили собственные независимые СМИ. Напали на Молдову. Напали на Грузию. Напали на Украину. Получили ответку. Решили оторваться на собственном народе. «Бей своих, чтобы чужие боялись».

Главное оружие демонов из прошлого - страх. Не только для своих, но и на экспорт. Ядерный пепел и мультики о ракетах. Угрозы, шантаж, бряцанье оружием.

Их мечты о великой империи — главная опасность не только для нашего региона, но и для всего цивилизованного мира. Тогда, в августе 1991-го их остановили. Сегодня они стали умнее и осторожнее, им есть что терять. Они смотрят, как мы реагируем на их угрозы. Готовы ли защищаться, бороться, сопротивляться. Нам тоже нужно стать умнее. Не прощать и не забывать. Выучить уроки истории. Чтобы больше никогда силы тьмы не смогли взять реванш.

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